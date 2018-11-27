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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA-İHA
27.11.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden aldılar

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CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden aldılar

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz ile CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu Genel Merkezin talimatıyla görevden alındı.

ÖNCE KIRŞEHİR İLÇE BAŞKANI

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında, “CHP’nin çeşitli kademelerinde görev aldım. CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı görevindeyken 24 Haziran seçimlerinde partimizin Türkiye genelinde ki en büyük oy artışını il ve ilçe örgütümüzün organize çalışmalarıyla başardık. 26 Kasım 2018 tarihinde MYK kararı sonucunda İlçe yönetimi olarak görevden alınmış bulunmaktayız. Bizim CHP ne gönül bağımız koltuk sevdalısı değil, Mustafa Kemal Atatürk’ ün kurduğu CHP’dir. Biz ev sahibiyiz partimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Korkmaz’ın yerine ise Doğan Yıldızhan Merkez İlçe Başkanı olarak atandı. CHP İl Başkanlığının ise atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMİ

CHP Genel Merkezi’nden gönderilen, Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetiminin görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 kasım toplantısında karar verilmiştir."

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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