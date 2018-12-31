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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
31.12.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019 yılı Mart’ında yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak. Başarmanın coşkusuyla 2019 Mayıs'ında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılını kutlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2018, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığında Anadolu’nun içinde bulunduğu umutsuz halin, farklı örneklerle günümüze taşındığı bir yıl olarak geride kaldı. İnsan hakları, yargı bağımsızlığı, demokrasi ile ifade ve medya özgürlüğünde dünyanın en alt liginde yer alıyoruz. Milyonların adalet arayışı, iş ve aş arayışı sürüyor, gelir dağılımındaki eşitsizlik kökleşiyor. Eğitim sistemindeki kötüleşme durdurulamıyor, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik şiddet, istismar önlenemiyor. Hak arayışındaki herkesi kendisine düşman gören; düşüncelerini ve uyarılarını cesaretle dile getiren siyasetçileri, bilim insanlarını, sanatçıları, gazetecileri bir suç odağı haline getiren tek adam rejimi, Tevfik Fikret’in 'Sis' şiirini anımsatırcasına bir kibir abidesi olarak ülkemizin üzerine çökmüş durumda" ifadelerini kullandı.

"2019 yılı Mart’ında yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak"

Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Örneğin 'Yüksek Seçim Kurulu' vasfını kaybederek 'yandaş seçim kurulu' haline dönüşen YSK’nın tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin oy kullanma şartlarını yeniden düzenleyen son kararı, çağdaş demokrasilerin kutsal bir hak olarak tanımladığı seçme hakkını idari sınırlamalarla ortadan kaldırmaktadır. Bu karar, en temel insan haklarının, demokrasinin ve insan onurunun en büyük güvencesi masumiyet karinesini de yok etmektedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini durduramayacaklar. 2019 yılı Mart’ında yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak. Başarmanın coşkusuyla 2019 Mayıs'ında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılını kutlayacağız. Çünkü milli mücadele, Atatürk’ün 4 Ekim 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde tanımladığı üzere 'Düşman elleriyle viran olmuş ve her köşesini kurtarmak için seve seve can vermiş çocuklarımızın kanıyla sulanmış' yurdumuzun tarihte benzeri az görülen bağımsızlık mücadelesinin adıdır. Atatürk bu mücadelenin merkezini 'Milletin yazgısını doğrudan doğruya üstlenerek, karamsarlık yerine ümit, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisi' olarak görür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin temelinde ise milletin azim ve kararlılığı ile milletin kayıtsız şartsız egemenliği bulunmaktadır. 1919’un 100. yılında Atatürk’ün yol göstericiliğinde milletin mutlak egemenliğini hedefleyen 'hak, hukuk, adalet' mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki 'saltanatları' sürsün diye Türkiye’yi yokluğa, bu ülkenin insanlarını da yoksulluğa mahkum eden anlayışın, kibir abidesi saraylarındaki iktidarlarını sonlandırmak tüm vatanseverlerin kendisine, çocuklarına ve ülkesine karşı görevidir. Biz başaracağız."

"Bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum"

"Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ, PKK ve IŞİD ile diğer terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "2019’un ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.

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