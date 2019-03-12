CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinan Yaylı'nın ailesinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki eve geldi.
Şehidin babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrıldı.
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