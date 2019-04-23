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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.04.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajında, ''Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren milletimiz kendi kaderini kendi belirlemiş, ülkemiz tüm güçlükleri aşan milli bir iradeyle, dünyanın saygın ülkeleri arasındaki yerini almıştır'' ifadelerini kullandı.

''Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum''

Türkiye'deki tüm vatandaşların eşit haklara ve sorumluluğa sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin diğerinden üstün olmadığını ve herkesin milli iradenin ortak parçası olduğuna dikkat çekti.

"Bu iradenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisidir' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu bağlamda vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM’nin görevidir. Öte yandan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin kuruluşunun 99. yıldönümünde başta Büyük Atatürk olmak üzere milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum'' açıklamasında bulundu.

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