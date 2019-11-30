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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
30.11.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ASİAD toplantısında konuştu

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ASİAD toplantısında konuştu

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Sizi biraz geriye götüreyim, 1970'li yıllara. Türkiye, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Güney Kore aşağı yukarı aynı düzeydeydi. Kişi başına gelirleri de aynı düzeydeydi. İtalya'nın bir parça yüksekteydi. Ve biz Güney Kore'den önce otomobil üreten bir ülkeyiz. 50 yıl sonraya gelelim. Yunanistan bizi geçti, Portekiz geçti, İtalya zaten ortada. Ve biz çok geride kaldık" dedi.

"BEYİN GÖÇÜ VERİYORUZ"

Türkiye'nin beyin göçü vermesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Adaleti eğer görmezden gelirseniz ve benim her söylediğim kanundur derseniz Türkiye büyümez arkadaşlar. Ne yabancı sermaye gelir ne başka bir şey. Sayın Karamollaoğlu da ifade etti. Beyin göçü veriyoruz. Biz alıyoruz, yetiştiriyoruz, okutuyoruz tam verimli çağa geliyor. Türkiye yerine Hollanda'ya, Kanada'ya, Danimarka'ya gidiyor. Maliyet bize, kar onlara. Bu tabloyu yaratan kim? Siyasi anlayış. Buna artık teslim olmayın. Yani ayağınıza kurşun sıkmayın" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BORÇLANMASI DEĞİL, ÜRETMESİ LAZIM"

Türkiye'nin üreten bir ülke olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin üretmesi lazım. Borçlanması değil. Elbette yeri gelir borçlanırsınız. Borçların çevrilebilir olması lazım. Borç aldığınız ülkenin size talimat verir noktaya gelmemesi lazım. Üretmek şudur, her alanda üretmektir. Tarımda, fabrikada, üniversite, sanat alanında üreteceksiniz. Üreten bir toplum zengin bir toplumdur. Üreten bir toplum geleceğe güven ile bakar, üreten bir toplum alın terine değer verir, üreten bir toplumda huzur ve ferah vardır. Yetiyor mu? Hayır. Güçlü bir sosyal devlet. Üretiriz ama hepsini bir kişi alır, üretiriz, bir avuç kişi alır. Bunun adaletle dağıtılması lazım. Fabrikada çalışanın da eve huzur içinde gitmesi lazım. Güçlü bir sosyal devlet olursa, ülkede barış ve huzur olur" dedi.

"SAĞLIKLI VE TUTARLI EĞİTİM POLİTİKASI İZLEMELİYİZ"

Eğitim sisteminin sağlıklı olmadığı ülkelerin geri kalacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim eğitimimiz nasıl? Çocuğunu okula gönderen anneye babaya sorun. Bizim çocuklarımız nasıl bir eğitim alıyor?  Eğitim bir toplumda sınıf atlatır. Herkesin ortaokul mezunu olduğu bir ülkede yoksulluk sorunu kalmaz. Biz üniversitelerde, liselerde sağlıklı tutarlı bir eğitim politikası izlemeliyiz.  Bir ülkeyi geri bıraktırmak için bir şey yapmanıza ihtiyaç var. İşgal etmenize gerek yok. Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o ülke geri kalır. O yüzden eğitim önemli." ifadelerini kullandı.

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