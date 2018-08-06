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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MALATYA (AA)
06.08.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan sert sözler: Bu olaydan ciddi bir yara aldık

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir öz eleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım. Sonuç ne olursa olsun gözüküyor ki CHP, bu olaydan ciddi bir yara almıştır, buna hiçbirimizin hakkı yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisindeki olağanüstü kurultay talebine ilişkin, "Bir öz eleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım" dedi. Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kent için önemli olan yerel basının güçlenmesi gerektiğini belirtti. Hükümeti eleştiren Ağbaba, Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını iddia etti.

Bir gazetecinin "CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına" ilişkin sorusu üzerine Ağbaba, hiç kimsenin özellikle de hiçbir CHP'linin topluma umutsuzluk aşılamaya, kavga etmeye hakkı olmadığını ifade etti. Ağbaba, seçimlerden çıkıldıktan hemen sonra örgütle, parti meclisiyle, partiyle bir değerlendirme yapılmadan böyle bir tartışma başlamasının CHP'ye zarar verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kavgadan mutlu olan tek bir siyasi parti var o da AKP ve CHP'nin karşıtları. Herkes bayram ediyor. 24 Haziran akşamına kadar gece-gündüz demeden çalışan, partiye oy veren insanlara haksızlık yapılıyor. Bir öz eleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım. CHP'yi hiçbirimizin, hiçbir siyasetçinin, konumu ne olursa yıpratmaya, bu tartışmalarla zaman geçirmeye hakkı yok. 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde CHP, hedeflediği oyu alamamıştır. Bunun bir öz eleştirisi, muhasebesi yapılması lazım. Ama şu anda Türkiye'nin gündeminde başka hiçbir şey yokmuş gibi bütün yandaş medyanın, bütün Türkiye'nin gündeminin bu olması da CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermektedir."       

'HERKESİN SAĞDUYULU HAREKET ETMESİ GEREKİYOR' 

Olağanüstü kurultay için imza verenlerin de vermeyenlerin de partinin üyesi olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şunları ifade etti:        

"CHP, genel başkanımızla bu konuda bir değerlendirme yapacaktır. Çarşamba günü MYK bir değerlendirme yapacaktır. Ancak bir muhasebe yapmadan böyle bir şeyin gündeme gelmesi, böyle bir tartışmayla Türkiye'nin gündeminin CHP olarak kaplanmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin gündeminde çok daha önemli şeyler var. Herkesin sağduyulu hareket etmesi gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun gözüküyor ki CHP, bu olaydan ciddi bir yara almıştır, buna hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuma AKP bile CHP'yi getirememişti, maalesef kendi elimizle kendi içimizde getirdik. Onun da öz eleştirisini yapmak zorundayız."        

Ağbaba, "Çağrı heyetiyle ilgili bir işlem yapacak mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:        

"Mahkemelik bir durum olur mu bilemem ancak bizim çağrı heyetiyle ilgili disiplin veya farklı bir uygulama başlatmamız düşünülemez, öyle bir şey olamaz, partinin kültürüne de tüzüğüne de aykırı. Yine hep beraber yolumuza devam edeceğiz, sonuç ne olursa olsun. Önümüzdeki dönem nasıl bir değişim olacak onu hep beraber göreceğiz."

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