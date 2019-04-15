CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dertleri süreci uzatmak

İstanbul'da sandıktan Ekrem İmamoğlu çıkınca itirazların yapıldığını, ilçelerde oyların tamamının sayılmasının talep edildiğini, "Büyükçekmece'de yolsuzluk yapıldı" algısı oluşturularak İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmek istendiğini kaydeden Öztrak, "Şimdi Büyükçekmece ile ilgili karar bir yerlerde bekliyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ama öyle gözüküyor ki Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için de özel bir çaba sarf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öztrak, Maltepe'de sayılan oyların yeniden sayılmasına yönelik talebi eleştirerek, şunları kaydetti:"YSK, delilsiz, geçersiz oyların yeniden sayılmayacağına dönük kararlarını tam da bu nedenle değiştirmiş, sayım süreci başladığı için İstanbul'da oyların sayımının tamamlanmasına karar vermiştir. Şimdi de biz itirazımızı yaptık, kurul bugün bizim kararımızı görüşecek."

"Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız. İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur, nokta." diyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Artık YSK, bu iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli, kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir. Biz, Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. Memleketimizin selameti için uyarıyoruz. Bu uyarılarımıza dahi 'tehdit' diyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar. Ama açıkça söyleyim, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını geciktirmenin, ekonomimizin en çok güvene ihtiyaç duyduğu şu günlerde, güven üzerinden yaptığı tahribat çok yüksektir. Bu husus, krizi daha da derinleştirmektedir. İktidarı uyarıyoruz, bizler devlette çalışmış olan insanlarız, belli bir tecrübemiz var. Bu tecrübelerin ışığında diyoruz ki hata yapmayın, bir an önce şu İstanbul seçimlerini gündemden çekin. Bu tür belirsizliklere artık ekonominin tahammülü kalmamıştır. Milletin canını daha fazla yakmayın."

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"AK Parti olağanüstü itiraz sürecini de kullanarak İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini talep edecek. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Yapılacak olan bu itirazların hukuki olmadığını söylüyoruz. Hukuki dayanağı yok. Hem yasalara hem de YSK'nin geçmişte almış olduğu kararlara aykırı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu, sadece işi geciktirmeye dönük, 'belki de yakalarsam bir yerinden İstanbul'da seçimleri iptal ettirebilir miyim'e dönük birtakım yaklaşımlar, ama bu çok ciddi şekilde ülkeye her alanda zarar veriyor." dedi.