CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dertleri süreci uzatmak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dertleri süreci uzatmak
GeriGündem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dertleri süreci uzatmak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
15.04.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dertleri süreci uzatmak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dertleri süreci uzatmak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin "Soruyorum, 1 Nisan sabahı 'oylar yeniden sayılsın' diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin derdi oyları saydırmak değil, süreci uzatmak." dedi.

İstanbul'da sandıktan Ekrem İmamoğlu çıkınca itirazların yapıldığını, ilçelerde oyların tamamının sayılmasının talep edildiğini, "Büyükçekmece'de yolsuzluk yapıldı" algısı oluşturularak İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmek istendiğini kaydeden Öztrak, "Şimdi Büyükçekmece ile ilgili karar bir yerlerde bekliyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ama öyle gözüküyor ki Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için de özel bir çaba sarf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öztrak, Maltepe'de sayılan oyların yeniden sayılmasına yönelik talebi eleştirerek, şunları kaydetti:"YSK, delilsiz, geçersiz oyların yeniden sayılmayacağına dönük kararlarını tam da bu nedenle değiştirmiş, sayım süreci başladığı için İstanbul'da oyların sayımının tamamlanmasına karar vermiştir. Şimdi de biz itirazımızı yaptık, kurul bugün bizim kararımızı görüşecek."

"Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız. İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur, nokta." diyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Artık YSK, bu iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli, kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir. Biz, Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. Memleketimizin selameti için uyarıyoruz. Bu uyarılarımıza dahi 'tehdit' diyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar. Ama açıkça söyleyim, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını geciktirmenin, ekonomimizin en çok güvene ihtiyaç duyduğu şu günlerde, güven üzerinden yaptığı tahribat çok yüksektir. Bu husus, krizi daha da derinleştirmektedir. İktidarı uyarıyoruz, bizler devlette çalışmış olan insanlarız, belli bir tecrübemiz var. Bu tecrübelerin ışığında diyoruz ki hata yapmayın, bir an önce şu İstanbul seçimlerini gündemden çekin. Bu tür belirsizliklere artık ekonominin tahammülü kalmamıştır. Milletin canını daha fazla yakmayın."

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"AK Parti olağanüstü itiraz sürecini de kullanarak İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini talep edecek. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Yapılacak olan bu itirazların hukuki olmadığını söylüyoruz. Hukuki dayanağı yok. Hem yasalara hem de YSK'nin geçmişte almış olduğu kararlara aykırı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu, sadece işi geciktirmeye dönük, 'belki de yakalarsam bir yerinden İstanbul'da seçimleri iptal ettirebilir miyim'e dönük birtakım yaklaşımlar, ama bu çok ciddi şekilde ülkeye her alanda zarar veriyor." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çarpıcı sözler

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler imha edildi

10 gündür kayıptı, cesedi yol kenarında bulundu

Malatya'da korkutan deprem