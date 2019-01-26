CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş partiyiz. Temel felsefemiz sosyal demokrasi. Şimdi Türkiye sağ sol diye ayrımları kesinlikle bırakmalı. Şu açıdan bakmalıyız mücadeleye; sosyal demokrat, muhafazakar demokrat diyoruz. Burada sihirli kelime demokrat. Demokrasiye inanıyorsak eğer her konuda uzlaşabiliriz. Zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin geldiği mücadele demokrasi mücadelesi, sağ-sol değil.

Ben 16 Nisan 2017 referandumunda ki OHAL düzeninde yapılması doğru değil. O referandumda kuvvetler ayrılığının yıkıldığını düşündüm. Demokrasinin ayağı kuvvetler ayrılığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürüldü. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi mücadelesi. Egemenlik Meclis'ten, külliyeye saraya kaydırıldı. AYM'ye yargıç atıyor sayın Cumhurbaşkanı.

Ankara'da Mansur bey, Özhaseki'ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız. Bu seçimde ekonomik krizin etkili olacağını düşünüyorum. Bugün bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dev projeye ruhsat verebiliyor. Yerinden yönetim, yerel yönetim güçlü demokrasilerle olabilir.

Bizim iki hedefimiz var. Bugün Türkiye'de demokrasinin temel kuralı nedir? Vergiyi veren yurttaşlar, her kuruşun hesabını takip edebilmeli. Biz hep belediye başkanlarımıza şunu söylüyor. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, bütün hemşerilerinizi kucaklayacaksınız.

Kutuplaşmadan, ayrışmadan gitmeliyiz. Yerel seçimleri bir genel seçime sokmamalıyız. Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava yaratıyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi... Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP'li belediye. CHP'nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler...



"CHP'NİN İZMİR ADAYI YARIN AÇIKLANACAK"



Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz.

CHP'Lİ SARIGÜL'ÜN İSTİFASI



Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adayları var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır. Aday kim olursa olsun herkesin etrafında birleşip çalışması lazım. Diğer aday adayları, aday kimse onunla birlikte çalışmalıdırlar.



SARIGÜL GERİ DÖNEBİLİR Mİ?



İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Böyle bir şey varsa bu gerçekleşir. Ben istifadan sonra tekrar değerlendirileceğini düşünmüyorum. MYK, PM takdir edecek ama öyle olacağını düşünüyorum.