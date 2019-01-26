CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar
GeriGündem CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten CNN Türk'te önemli açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılıyor... İşte CHP'li Erkek'in yaptığı açıklamalar:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş partiyiz. Temel felsefemiz sosyal demokrasi. Şimdi Türkiye sağ sol diye ayrımları kesinlikle bırakmalı. Şu açıdan bakmalıyız mücadeleye; sosyal demokrat, muhafazakar demokrat diyoruz. Burada sihirli kelime demokrat. Demokrasiye inanıyorsak eğer her konuda uzlaşabiliriz. Zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin geldiği mücadele demokrasi mücadelesi, sağ-sol değil.

Ben 16 Nisan 2017 referandumunda ki OHAL düzeninde yapılması doğru değil. O referandumda kuvvetler ayrılığının yıkıldığını düşündüm. Demokrasinin ayağı kuvvetler ayrılığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürüldü. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi mücadelesi. Egemenlik Meclis'ten, külliyeye saraya kaydırıldı. AYM'ye yargıç atıyor sayın Cumhurbaşkanı.

Ankara'da Mansur bey, Özhaseki'ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız. Bu seçimde ekonomik krizin etkili olacağını düşünüyorum. Bugün bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dev projeye ruhsat verebiliyor. Yerinden yönetim, yerel yönetim güçlü demokrasilerle olabilir.

Bizim iki hedefimiz var. Bugün Türkiye'de demokrasinin temel kuralı nedir? Vergiyi veren yurttaşlar, her kuruşun hesabını takip edebilmeli. Biz hep belediye başkanlarımıza şunu söylüyor. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, bütün hemşerilerinizi kucaklayacaksınız.

Kutuplaşmadan, ayrışmadan gitmeliyiz. Yerel seçimleri bir genel seçime sokmamalıyız. Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava yaratıyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi... Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP'li belediye. CHP'nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler...

"CHP'NİN İZMİR ADAYI YARIN AÇIKLANACAK"

Bizim genel başkanımız gerçekten son derece demokrattır. Biri aday adayı olmak istiyorsa hiç kimsenin önünü kesmez. İzmir'de adayımız yarın açıklanacak. Onun için İzmir'de İYİ Parti aday çıkartmıyor bizi destekliyor. Çok büyük bir başarıyla büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz.

CHP'Lİ SARIGÜL'ÜN İSTİFASI

Keşke istifa etmeseydi ama kendi takdiri. Sayın Sarıgül ciddi hizmetler vermiş biri. İzmir'de de her yerde o kadar güçlü aday adayları var ki, inanın bazen karar vermek zor oluyor. Şişli'de adayımız kim olacak? Bilmiyorum. O tamamen PM kararıyla belirlenecek. Yarın adaylarımızı tespit edeceğiz. Ama önemli olan kişilerin başarısından çok, partinin, belediyenin başarısıdır. Aday kim olursa olsun herkesin etrafında birleşip çalışması lazım. Diğer aday adayları, aday kimse onunla birlikte çalışmalıdırlar.

SARIGÜL GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Böyle bir şey varsa bu gerçekleşir. Ben istifadan sonra tekrar değerlendirileceğini düşünmüyorum. MYK, PM takdir edecek ama öyle olacağını düşünüyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı