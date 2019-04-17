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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.04.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten açıklama

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un 31 Mart seçimlerinden birkaç gün önce "Dünyanın en güvenli seçimini biz yapıyoruz." dediğini hatırlattı.

Seçmen kütüklerine ilişkin bilgi veren Erkek, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bağlı olduğunu, seçim takvimi başladığı anda seçmen kütüklerinin YSK'nin malı olduğunu ve seçim takviminin başladığı günden seçime kadar seçmen kütüklerinde hiçbir değişikliğin YSK onayı olmadan yapılamadığını anlattı.

Seçmen kütükleri, seçmen listeleri ya da sandık listelerinin, son şeklini aldıktan sonra siyasi partilere gönderildiğini, İstanbul için de 23 bin 165 kişinin karşısına, "oy kullanamaz" şerhi düşüldüğünü aktaran Erkek, şöyle devam etti:"Yüksek Seçim Kurulu, doğru bir işlem yapmış, oy kullanamayacak kişileri tespit etmiş, çünkü Yüksek Seçim Kurulu son ana kadar İçişleri Bakanlığından, Adalet Bakanlığından sürekli veri alarak düzenlemeler, güncellemeler yapar, yapmış, 25 Mart akşamı da son halini sandık seçmen listelerinin partilere, bize göndermiş. Oy kullanamayacak kişilerin de karşısına şerh düşmüş. Bunlar kısıtlı olabilir, hükümlü olabilir, kamu görevlisi olabilir, her şey olabilir. Peki, bunların hepsi yapıldı.’’

Seçim takviminde siyasi partilerin 26 Şubat ile 2 Mart arasında sandık kurulu başkanı ve üyeleri için itiraz hakkı bulunduğunu kaydeden Erkek, "26 Şubat-2 Mart arasında, niye bu itirazlarınızı yapmadınız?’’şeklinde konuştu.

Seçim hukukunda "usulsüzlükle", "kanunsuzluğun" birbirine karıştırıldığını da aktaran Erkek, şöyle konuştu:"Usulsüzlük nedeniyle seçimlerin yenilenmesi mümkün değildir. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına dayanarak söylüyoruz. Seçmen listelerinde de usulsüzlük olabilir, başka sandık başında işlemlerinde de. Sonuçta bunlar seçmen iradesini etkileyecek boyutta değildir ve bunlara dayanarak siz seçimi iptal ettirtemezsiniz.

 

 

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