‘CHP, ekonomi üzerine yoğunlaşacak’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İsveç’in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren’in daveti üzerine, Hallgren’in ikametgahında bir grup ülkenin misyon şefiyle buluştu.
Basına kapalı olarak yapılan toplantıda edinilen bilgilere göre misyon şefleri, Suriye’deki gelişmelerle ilgili sorular sordu. Kılıçdaroğlu ise bu sorulara, “Biz CHP olarak Türkiye’nin Suriye hükümeti ile diyaloğa girmesini öneriyoruz. Bunun Suriye’nin geleceği ile ilgili en doğru adım olacağını düşünüyoruz” diye yanıt verdi. Büyükelçiler Kılıçdaroğlu’na yaklaşan yerel seçimleri de sordu. Kılıçdaroğlu, “Biz kampanyada siyasi polemiğe girmeyi doğru bulmuyoruz. CHP ekonomi üzerine yoğunlaşacak. Hayat pahalılığı, artan işsizlik ve yüksek enflasyonu anlatacağız. Ve inanıyorum ki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Bursa gibi kentleri kazanacağız” dedi.
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