CHP: Ders çıkartacağız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Herkes Atatürk’ü askeri bir deha, büyük bir devlet adamı ve eşsiz bir siyasetçi olarak bilir. Onun önemli bir özelliği de sporcu olmasıdır” dedi.
Kaya, 31 Mart’ta Millet İttifakı’nın büyük başarı elde ettiğini söyleyerek, “Dolayısıyla genel iktidar çok yakın. Yerel iktidardan halkın iktidarına giden yolda bugünden görevlerimizi tarif etmemiz gerekiyor. Siyaset, geçmişte yaşadığımız hatalardan ve eksikliklerden ders çıkartma sanatıdır. Dersleri çıkarttık, 31 Mart’ta başarı elde ettik” dedi.
CHP Spor Kurulu’nun 3. Olağan Genel Kurulu genel merkezde yapıldı. Burada konuşan Kaya özetle şunları söyledi: “Yerel iktidardan halkın iktidarına giden yolda bugünden görevlerimizi tarif etmemiz gerekiyor. Biz, ders çıkartacağız. Siyaset, geçmişte yaşadığımız hatalardan ve eksikliklerden ders çıkartma sanatıdır. Dersleri çıkarttık, 31 Mart’ta başarı elde ettik, 6 ay geçti. Eğer biz, önümüzdeki dönemde sporda başarısızlıklar yaşanacaksa, belediyelerimiz yoksul çocukların ellerinden tutmayacaksa, yine varsılların ve yurt dışından getirilen sporcuların başarısının arkasına sığınacaksak, bu belediyeler olmaz olsun. Bu belediyeler bizim olmaz o zaman, Atatürk’ün belediyeleri olmaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün spora bakışını yansıtmaz.”
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