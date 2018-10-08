CHP: Derhal aydınlatılmalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklama yaptı.
Öztrak şunları söyledi: “Türkiye’de çok vahim bir hadise yaşanıyor. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın durumu... Kendisinden haber alınamıyor, öldürüldüğü iddia ediliyor. Bunu basın özgürlüğü bakımından kabul etmemiz mümkün değil ve bütün dünya bu konuda ayakta, öyle görünüyor. Türkiye üçüncü dünya ülkelerinin topraklarında rahatlıkla operasyon yapabileceği bir ülke haline geldi. Bu bizi rahatsız ediyor. Canı ülkemize emanet olan bu kişi ile ilgili durumun derhal aydınlatılması, Türkiye’nin gerçekten bir hukuk devleti olduğunu gösterecektir.”
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