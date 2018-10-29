CHP bölge toplantılarını tamamladı
CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 11 ilde yaptığı bölge toplantılarını değerlendirirken, “Örgütte motivasyon oluştu. Dosta düşmana ‘CHP tartışır ama tartıştıktan sonar tek noktaya kilitlenir, ortak hedefte birleşir’ duruşunu gösterdik” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı’nın başkanlığında yapılan 11 toplantıya toplam 3 bin 158 mevcut yönetci ile daha önceki dönemlerde parti yönetiminde görev yapan isimlerle milletvekili ve belediye başkanları katıldı. Toplantılarda 713 partili söz alarak görüş ve eleştirilerini dile getirdi.
Salıcı, bölge toplantılarıyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:
DOSTA DÜŞMANA GÖSTERDİK
“Örgüt kendi iç tartışmalarını bir kenara bıraktı ve yerel seçim başarısına odaklanmış durumda. Toplantılarda partinin önceki yönetici ve mevcut yöneticileri bir araya geldi, ortak platformda buluştu. Dosta düşmana ‘CHP tartışır ama tartıştıktan sonra tek noktaya kilitlenir, ortak hedefte birleşir’ duruşunu gösterdik. Örgütte motivasyon arttı ve hedefe kilitlendi. Son olarak gittim ve ‘Biz sizi dinliyoruz’ dedim. Var olanı dayatmadık, arkadaşlarımızın görüşünü aldık. Bu yerel seçim öncesi çok kıymetli bir şey. Görüş ifade ederek karar alma mekanizmasına dahil ettik.
KURUMSAL SORUNLAR SIRADA
Önümüzdeki 5 ay sadece yerel seçime enerjimizi vereceğiz. Yerel seçimde partinin başarısı tescil edildikten sonra yapısal konular gündeme gelecek. Bunun için de bir zemin almış olduk. Kurumsal olarak CHP toplumla daha hızlı bütünleşmek için ne tür işler yaparsa doğru oluru konuşacağız.
SİYASAL SONUÇ ÜRETECEK
Önümüzdeki seçimler siyasi sonuç üretecek bir yerel seçime dönüştü. CHP’nin başarılı olduğu bir yerel seçim, genel siyasette partimizin lehine sonuç üretecektir. CHP’nin büyükşehirlerde başarılı sonuç aldığı durumda AKP’nin 16 yıldan bu yana yönettiği, eline yüzüne bulaştırdığı ekonomi, dış politika, tarım, hayvancılıkla ilgili etkili bir siyaseti ortaya koyma imkânını bulmuş oluruz.
İLÇELERE SANDIK KURULABİLİR
Seçimlerde belediye başkan adayları ve belediye meclisi için ayrı yöntem kullanılır. İlçelerle ilgili belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık kurulabilir. Biz konfeksiyon iş yapma peşinde değiliz, terzilik yapma peşindeyiz. Her ilçenin kendisine göre bir yöntemle gidilirse sonuç alınacağı kanaatindeyiz. Örgütümüzün görüşünü alarak neyin yapılması doğru ise
tartışacağız.”
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