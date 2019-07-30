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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP belediye başkanları için etik yasası hazırlıyor

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP belediye başkanları için etik yasası hazırlıyor

İzmir'in Karaburun ilçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın, maaşının yanısıra belediye şirketinden de maaş alması ile başlayan ve Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oğlunu belediye şirketinde yüksek maaşla görevlendirmesiyle devam eden olayların ardından gözler Genel Merkez’e çevrildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i dün Genel Merkez’de makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra tepkisini dile getirdiği öğrenildi. Deniz Yücel’in gelecek günlerde İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP’li 24 belediye başkanının katılımıyla bir toplantı yaparak konuyu ele alacağı ve belediye başkanlarına uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına talimat vererek, belediye başkanlarının yönetim kurulu başkanlığını yaptığı iştiraklerden huzur hakkı adı altında para alması ve birinci derece yakınlarının hem belediye hem de belediye şirketlerinde görevlendirilmesinin önüne geçen bir yasal düzenleme yapılmasını istediği öğrenildi.

BEYAZ KAĞITTA LEKE GİBİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı basın toplantısında yerel yöneticilerin yakınlarının görevlendirmeleri veya huzur hakkı ile ikinci maaş alınasının kabul edilmez olduğunu belirterek şunları söyledi: “CHP olarak bu konuda tavizsiz olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İddialar var. Herhangi bir iddia doğru ise hemen araştırılıyor. İlgili genel başkan yardımcımız tarafından hemen sonlandırılması gerektiği söyleniyor. Ama bir gerçek var CHP leke gösteriyor çünkü bu konuda temiz. Benzeri olaylar AK Partili Bursa ve Trabzon belediyelerinde de yaşandı. AKP’den çıkan ses yok.

CHP olarak yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye ve iştiraklerinde görevlendirilmemesi, kendilerinin herhangi bir ikinci maaş ve ödeme alamamaları konusunda kanun teklifi hazırlıyoruz. Meclis Başkanlığı’na sunacağız. Bu kanun teklifini AK Parti ve küçük ortağının nasıl değerlendireceğini göreceğiz. Gelin kanuna koyalım, hiçbirimiz yapamayalım. Bunun ikinci derece yakınlarını da kapsayacak olmasını düşünüyoruz.”

MÜDAHALE EDECEĞİZ

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Müdahale ettik. Bundan sonra da olmayacağını söyleyemem ama buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkede damatların bakanlık yaptığı yerde maalesef bizimkiler beyazda leke gibi gözüküyor. Bunu savunmuyorum, liyakat diyorum. Benzeri olayların olmasının önünü keseceğiz ve müdahale edeceğiz” dedi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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