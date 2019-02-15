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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.02.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti

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CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti

Balıkesir'de, CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

Partinin Bandırma İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin ilçe yönetiminin istifa ettiği kaydedildi.

Yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçe yönetimi olarak, yerel seçimler sürecinde CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, belediye meclis üyelerini belirleme ve seçim çalışmalarında, belediye başkan adayı Tolga Tosun'a yaptığı baskılar sonunda gelinen noktada, sağlıklı bir çalışma ortamı kalmaması nedeniyle 11 ilçe yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür."

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