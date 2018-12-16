CHP: Bakan ve genel müdür görevden alınsın
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara’daki hızlı tren kazasına ilişkin, “Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır” dedi.
Sertel, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta KİT Komisyonu’nda TCDD’nin taşımacılık alanındaki hata ve kusurlarının, kazaların nedenlerinin görüşüldüğünü anımsattı. Sayıştay raporlarına da yansıyan eksikliklerin ortaya konulduğu görüşmelerden
birkaç gün sonra Ankara’daki kazanın meydana geldiğini kaydeden Sertel, “Demiryolu ağının yarısından fazlasında sinyalizasyon sistemi yok. Kişilere bağlı bir ulaşım, kişinin kusuruna bağlı kazaya açık bir sistem asla düşünülemez. Ankara gibi bir yerde sinyalizasyon sisteminin olmayışı ve seferlerin bu şekilde sürdürülmesi affedilemez” dedi.
TCDD’YE ÖDENEK VERİLMEDİ
Sertel, TCDD’ye 2019 yılı için ödenek verilmediğini, devam eden yatırımların durdurulduğunu savundu. TCDD çalışanlarının mutsuz olduğunu, makinistlerin 15-16 saat, makas değiştirenlerin ise 14-15 saat çalıştırıldığını belirten Sertel, “TCDD Genel Müdürü KİT Komisyonu’nda Çorlu’daki kazaya ilişkin de suçu meteorolojiye atmıştı. ‘Sinyalizasyon olmasa da olur’ diyebilen bir bakan derhal istifa etmelidir. Mesele, etik-ahlak sorunudur. Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu kazanın da üstü kapatılacaktır” diye konuştu. ◊ ANKARA
MECLİS'TE EYLEM
CHP’li vekiller, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ‘istifa’ yazılı dövizlerle protesto etti. Turhan’ın TBMM’de kürsüye gelmesiyle, CHP’liler ‘#istifa’ yazan dövizleri kaldırdı ve “istifa” sloganları attı. Bunun üzerine oturuma ara verildi.
SORUMLULUĞU VATANDAŞA YÜKLÜYORLAR
- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uzmanların Kayaş-Ankara-Sincan hattında yaşanan trajedinin benzerlerinin, yerel seçimden önce işletmeye alınmaya çalışılan Gebze-Halkalı hattında da yaşanabileceğini söylediklerini belirterek, sinyalizasyon kurulmadan bu hattın işletmeye alınmaması gerektiğini ifade etti. Özel, “Bu hattın bu şekilde devreye alınmış olması siyasetin işlediği önemli bir cinayettir, siyasi bir cinayetle karşı karşıyayız” dedi. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın, iktidarları boyunca tren kazasında hayatını kaybeden 1500’ün üzerinde vatandaş için, “Aslında tren gidiyor, hemzemin geçit var, traktörle önüne atlayıp ölüyor bunlar” dediğini öne süren Özel, “Eğer siz bir traktörü trenin önüne atlayabilecek şekilde hemzemin geçit inşa ediyorsanız ve burada sorumluluğu ölen gariban vatandaşa yüklüyorsanız, size söyleyecek bir şey yok” ifadesini kullandı. -AA
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