CHP Ataşehir adayı Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Ataşehir adayı Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler
GeriGündem CHP Ataşehir adayı Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
17.03.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

CHP Ataşehir adayı Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi, seçim çalışmaları kapsamında STK'larla bir araya geldiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Battal İlgezdi, "Bizim partinin klasik lafı 'Cumhuriyeti biz kurduk'. Hayır efendim Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de binlerce şehit verdik. O şehitler, Türkiye'nin her tarafından her görüşte insan vardı. Cumhuriyeti beraber kurduk. Her siyasi görüşte arkadaşlarla birlikte yaşatacağız" dedi.

"Arkadaşlar beni bilir. Ben bizim partide anlayış tarzı olaraktan farklı bir belediye başkanıyım" diyen Battal İlgezdi, "Beni parti içinde çok fazla severler, sevmezler. Bilemem. Çünkü ben bir şeyi biliyorum ki eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi 40 senedir iktidar olamıyorsa, öncelikle kendisini eleştirmeli. Niye bunu söylüyorum? Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam. Yanlışları, doğruları da vardır. Eksiklikleri de vardır. Ama be kardeşim siz bu ülkede 40 senedir iktidar değilsiniz. Önce oturun kendinizi eleştirin CHP olarak. Vatandaşın sorununu çözüyor musun? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE RESMEN DARBE OLMUŞTU"

Battal İlgezdi, "Mesela Sayın Genel Başkanım referandum döneminde bir şey söyledi. Dedi ki, 'Kontrollü darbe'... Hayır efendim ben onun gibi düşünmüyorum. Bu ülkede resmen darbe olmuştu. 240 şehit vardı. Darbedir bu yahu. Bu farklı bir şey olabilir mi? Yani ölümün olduğu yerde kontrol olur mu? Bunun adı darbedir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Böyle bir şey yok. Doğruları söyleyeceğiz burada. İnsanlar ölmüş. O yetmiyor Konya Milletvekili çıktı, 'dangalak' o farklı bir şey söyledi. 'Atın bu adamı partiden' dedim. Atın kardeşim. Bunları neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben adım adım sokakları geziyorum. Ben 2009'da adaydım. 2014'te adaydım. Geziyordum" diye konuştu.

"ADALETSİZ TAKVİM UYGULADIK"

"Bunları sadece eleştirmekle bu iş yetmez" diyen İlgezdi, "Kendini toparlayacaksın, iktidara talip olacaksın. Bu iş bu kadar basit. Onun için önümüzdeki bu yerel seçimlerin iyi olacağını düşünüyorum. Güzel bir seçim olacağını düşünüyorum. Bu seçim 5 yılda bir yapılan sıradan bir seçimdir. Bu seçimleri farklı bir noktaya çekmenin anlamı yok. Bu seçimler muhtarların, meclis üyelerinin, belediye başkanlarının seçildiği seçimler. Vatandaş oy kullanmaya giderken, sağduyusunu kullanacak, oyunu kullanacak. Artık takım tutar gibi CHP, AK Parti, MHP yok. Yerel yönetim partisi yok. Yerel yönetimde inandığınız ne varsa, kim iyi yapıyorsa ona oyunuzu vereceksiniz. Bu kadar basit. Biz 10 senedir STK'lar ile diyaloglarımızı iyi tuttuk ama bir adaletsiz takvim uyguladık. Yani belediye ile ilişkisi olanlar bizden hizmet aldı. Olmayanlar alamadı. Şimdi yapacak bir şey var. STK'ları belediyenin bünyesine alacağım. Bir yönetim kurulu oluşturacağım. Bir müdürlük oluşturuyoruz ona bağlayacağız. Adaletsizlik sorununu burada çözeceğiz. Talepleri direkt buradan alacağız. Ataşehir'de bütün STK'lara eşit şekilde davranacağız" ifadelerini kullandı.

"HAMDOLSUN ONA DA YAR OLMADI KADIKÖY"

Ataşehir Belediye Başkanı olduğu 2009 yılında Kadıköy Belediyesi Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün uygulamalarını da isim vermeden eleştiren Battal İlgezdi, "Kadroları kurduk. Borçları aslanlar gibi bütün belediye başkanları haczi koydu. Çatır çatır Ataşehir Belediyesi'nden aldı. 400 milyar liralık borcu biz aşağıya çeke çeke 40 milyon liraya indirdik. Sağ olsun Kadıköy Belediye Başkanı haczi koydu. İller Bankası'ndan gelen parayı tahsil etti bizden. Yani adaleti bu. Hamdolsun ona da yar olmadı Kadıköy" ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler

Bahçeli'den sert sözler: 'Ey Haçlılar biz buradayız gelin de görelim'

Cumhur İttifakı’nın ilk ortak mitingi İzmir’de

Kanala düşen çocuklarla ilgili kahreden detay