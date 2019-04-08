CHP: Aradaki fark kapanmıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’da sayımı devam eden son oy oranlarıyla ilgili “Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil. YSK’nın verilerine göre (dün saat 13.50 itibarıyla) fark 17 bin 111’dir. Bu artabilir, azalabilir, ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değildir” dedi.
Erkek, İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’na ‘Hangi hakla kendisini büyükşehir belediye başkanı olarak ifade ediyor’ diyorlar. Tabii ki kanundan doğan hakla. Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş kişidir. Bu hakkı kanundan alıyor. Lütfen herkes demokrat olsun. Kazananı tebrik etsin, çünkü hiç merak edilmesin, Ekrem İmamoğlu’nun belirttiği gibi seçimi 16 milyon kazandı, Binali Yıldırım da kazandı. Onun için Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etsin” diye konuştu. Erkek, Büyükçekmece’de polisin evleri dolaşarak kimlik kontrolü yaptığı iddiasını da dile getirerek, “Başkan adayımız Hasan Akgün, önemli bir farkla kazandı ve mazbatasını 3 Nisan günü aldı. Göreve başladığı halde, ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için yeniden sayım başlatıldı. Büyükçekmece’de seçmenler üzerinde ağır bir baskı oluşturmak isteniyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı derhal açıklama yapmak zorundadır” dedi.