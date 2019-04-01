CHP Antalya’yı geri aldı
KIYASIYA yarışa sahne olan Antalya’da resmi olmayan verilere göre yerel iktidar bir kez daha el değiştirdi.
CHP, bir önceki seçimde AK Parti’ye kaybettiği büyükşehir belediyesini geri aldı. Millet ittifakının CHP’li adayı Muhittin Böcek, cumhur ittifakının AK Partili adayı, mevcut Başkan Menderes Türel’in önünde ipi göğüsledi. CHP’li Böcek’in yüzde 50.78 oy aldığı seçimde, millet ittifakı da geçen yılki milletvekili seçimine göre oylarını 3 puan artırmış oldu. Geçen yılki seçimlerde millet ittifakı yüzde 47, cumhur ittifakı ise yüzde 44 oy almıştı.
İLÇELER DE DEĞİŞTİ
Antalya’nın ilçelerinde de değişim oldu. Bir önceki seçimde 19 ilçeden 11’ini kazanan AK Parti bu kez 7 ilçeyi kazandı. Finike, Gazipaşa ve Kumluca’yı CHP’ye, Demre ve Elmalı’yı İYİ Parti’ye kaptıran AK Parti, Kaş, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Serik, Akseki ve Gündoğmuş’u kazandı. MHP, Alanya ve Korkuteli’ni korurken, CHP Finike, Kumluca, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat, İbradı ve Gazipaşa’yı, İYİ Parti de Demre ve Elmalı’yı aldı. Kemer’i ise CHP’den aday gösterilmeyince DSP’den aday olan Necati Topaloğlu kazandı.
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