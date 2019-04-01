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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ / ANKARA
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP Antalya’yı geri aldı

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CHP Antalya’yı geri aldı

KIYASIYA yarışa sahne olan Antalya’da resmi olmayan verilere göre yerel iktidar bir kez daha el değiştirdi.

CHP, bir önceki seçimde AK Parti’ye kaybettiği büyükşehir belediyesini geri aldı. Millet ittifakının CHP’li adayı Muhittin Böcek, cumhur ittifakının AK Partili adayı, mevcut Başkan Menderes Türel’in önünde ipi göğüsledi. CHP’li Böcek’in yüzde 50.78 oy aldığı seçimde, millet ittifakı da geçen yılki milletvekili seçimine göre oylarını 3 puan artırmış oldu. Geçen yılki seçimlerde millet ittifakı yüzde 47, cumhur ittifakı ise yüzde 44 oy almıştı.

İLÇELER DE DEĞİŞTİ

Antalya’nın ilçelerinde de değişim oldu. Bir önceki seçimde 19 ilçeden 11’ini kazanan AK Parti bu kez 7 ilçeyi kazandı. Finike, Gazipaşa ve Kumluca’yı CHP’ye, Demre ve Elmalı’yı İYİ Parti’ye kaptıran AK Parti, Kaş, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Serik, Akseki ve Gündoğmuş’u kazandı. MHP, Alanya ve Korkuteli’ni korurken, CHP Finike, Kumluca, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat, İbradı ve Gazipaşa’yı, İYİ Parti de Demre ve Elmalı’yı aldı. Kemer’i ise CHP’den aday gösterilmeyince DSP’den aday olan Necati Topaloğlu kazandı. 

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