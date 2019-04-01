CHP Ankara’yı ittifakla kazandı
Nefes nefese bir yarışa sahne olan Ankara’da seçimin galibi, CHP oldu.
CHP, ittifak adayı Mansur Yavaş ile ipi göğüslerken, Ankara’da çeyrek asır sonra yerel iktidar değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Yavaş, cumhur ittifakının AK Partili adayı Mehmet Özhaseki’nin karşısında yüzde 50.62 oyla yarışı tamamladı. AK Parti’nin adayı Özhaseki ise yüzde 47.2 oy aldı.
2 KEZ KAYBETMİŞTİ
Ankara’da daha önce iki kez aday olan ancak kaybeden Yavaş, bu sonuçla rövanşı almış oldu. Yavaş, 2009’da MHP’den, 2014’de CHP’den aday olmuş, ancak o seçimlerde AK Parti’nin adayı Melih Gökçek’e kaybetmişti.
4 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
Ülkücü oylarının sonuç üzerinde etkili olduğu seçimde ilçelerde de değişiklik oldu. 25 ilçeden 19’unu alan AK Parti, 1’i CHP’ye, 1’i ittifak ortağı MHP’ye olmak üzere 2 ilçeyi kaybetti. Bu seçimde Cumhur İttifakı kapsamında bazı ilçeleri MHP’ye bırakan AK Parti, geçen seçimde 25 ilçeden 21’ini kazanmıştı.
CHP, güçlü olduğu ve geçen seçimlerde de kazandığı Çankaya ve Yenimahalle’nin yanı sıra Elmadağ’ı alırken, MHP ise Etimesgut ve Polatlı’ya, Gölbaşı’nı da ekledi.
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