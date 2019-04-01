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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ / ANKARA
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP Ankara’yı ittifakla kazandı

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CHP Ankara’yı ittifakla kazandı

Nefes nefese bir yarışa sahne olan Ankara’da seçimin galibi, CHP oldu.

CHP, ittifak adayı Mansur Yavaş ile ipi göğüslerken, Ankara’da çeyrek asır sonra yerel iktidar değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Yavaş, cumhur ittifakının AK Partili adayı Mehmet Özhaseki’nin karşısında yüzde 50.62 oyla yarışı tamamladı. AK Parti’nin adayı Özhaseki ise yüzde 47.2 oy aldı.

2 KEZ KAYBETMİŞTİ

Ankara’da daha önce iki kez aday olan ancak kaybeden Yavaş, bu sonuçla rövanşı almış oldu. Yavaş, 2009’da MHP’den, 2014’de CHP’den aday olmuş, ancak o seçimlerde AK Parti’nin adayı Melih Gökçek’e kaybetmişti.

4 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

Ülkücü oylarının sonuç üzerinde etkili olduğu seçimde ilçelerde de değişiklik oldu. 25 ilçeden 19’unu alan AK Parti, 1’i CHP’ye, 1’i ittifak ortağı MHP’ye olmak üzere 2 ilçeyi kaybetti. Bu seçimde Cumhur İttifakı kapsamında bazı ilçeleri MHP’ye bırakan AK Parti, geçen seçimde 25 ilçeden 21’ini kazanmıştı.
CHP, güçlü olduğu ve geçen seçimlerde de kazandığı Çankaya ve Yenimahalle’nin yanı sıra Elmadağ’ı alırken, MHP ise Etimesgut ve Polatlı’ya, Gölbaşı’nı da ekledi. 

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