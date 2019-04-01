CHP Ankara böyle izledi
Yerel seçimlere iddialı giren CHP’de oy sayım işlemi başlamasının ardından hareketlilik arttı.
Partililerin, seçim sonuçlarını takip edebilmesi için Söğütözü’ndeki Genel Merkez’in girişine dev ekranlar kuruldu. CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, sonuçları Genel Merkez’de takip ederken, Yavaş’ın öne geçmesiyle birlikte Genel Merkez’de coşku hâkim oldu. Partililer sık sık ‘Mansur Başkan’ sloganları attı ve marşlar okudu.
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