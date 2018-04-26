CHP, adayını ne zaman açıklayacak?

Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve basında yer alan aday isimlerine yönelik soruları yanıtladı.

Bu konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verildiğini anımsatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu süreci, kendisi ve görevlendirdiği ekiple sürdüreceğini kaydetti. Özel, "İsmi geçen geçmeyen herkes, hepimiz, Sayın Genel Başkan'ın yetkisinde olan, daha önce altını çizdiğimiz değerler doğrultusundaki değerlendirmeye tabidir. Bunun dışında herhangi bir bilgi, farklılık ifade etmek mümkün değil." dedi.

CHP'nin adayını ne zaman açıklayacağına yönelik soru üzerine Özel, "Birileri gündemi belirleyememekten, belirlediğimiz gündemin peşinde koşmaktan çılgına dönmüş durumdadırlar. YSK takvimi açıkladı. Son tarih belli, adayımız o gün, ondan çok daha önce açıklanabilir. Emin olsunlar ki Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız. Bundan emin olabilir." diye konuştu.

Sıfır barajla ilgili bir soru üzerine, CHP'nin büyük bir uzlaşının, ittifakın peşinde olduğunu ifade eden Özel, bunun için gerekli sorumluluğu almanın, gerektiği zaman özveri göstermenin önemine işaret etti. Özel, "İlk temaslardaki birbirimizin düşüncelerine olan mesafelerimizle son zamanda gelen nokta arasında ciddi farklar var. Temas aralığı kısalıp, temas süreleri uzadıkça herkes biraz daha ortaklaşacak adımlar atmaya yaklaştığını görüyor. Bundan da tüm taraflar memnuniyet duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABDÜLLATİF ŞENER SORUSU



Abdullah Gül'ün ortak adaylığı konusunda bir soruya karşılık Özel, CHP'yi yıpratmak isteyen bir lobi bulunduğunu, CHP'nin kendi içinde tartışma yapmasını istediğini söyledi. Özel, partide olmayan bir tartışmayı "mış" gibi göstermek isteyen bir yapının olduğunu öne sürdü.

Özel, bir gazetecinin, "Gül'e kesin bir tavır koydunuz. Aynı tavrı başkası için, örneğin Abdullatif Şener için de koyar mısınız?" sorusuna, "Konuşulmakta olan, partinin içinde olmayan bir durumu açıklıkla paylaşmak durumundaydık. Dünün sorusu oydu, o soruya cevap verdik. Bunun dışında çok konuşulan bir mesele olup da yeniden açıklığa kavuşturmak gerekirse o durumları da açıklığa kavuştururuz." karşılığını verdi.