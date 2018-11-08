CHP 81 ilde iş ve ekmek vaat edecek
CHP, mart ayında yapılacak yerel seçimler için propaganda ve söylem çalışmalarını sürdürüyor. Her il için farklı söylem kullanmayı hedefleyen CHP, yerel seçimlerde bölgesel ekonomik kalkınma ve istihdama dayalı yerel projelerle seçmenin karşısına çıkacak. Bunun için 11 ilde Bölgesel Arama Toplantıları yapılarak, 81 ilin fotoğrafı çekilecek.
YEREL PROJELER SUNULACAK
Yerel seçimlere iddialı hazırlanmayı hedefleyen CHP yönetimi, adaylar belirlendikten sonra başlayacak propaganda sürecine ilişkin çalışmalara da hız verdi. Seçim çalışmalarında ekonomide yaşanan sıkıntıları halka anlatmayı hedefleyen CHP, vatandaşa yerel çözüm önerileri de sunmayı amaçlıyor. CHP, yeni bir yerel yönetim politikası ile seçmenin karşısına çıkmak için çalışma yürütecek.
CHP’nin yerel yönetim politikası, istihdam ve çevre öncelikli olacak. Bu nedenle CHP, seçmenin karşısına aile ekonomisine katkı sağlayacak bölgesel ekonomik kalkınma ve istihdama dayalı yerel projelerle çıkacak. Her bölgede önplana çıkarılacak kültürel, tarımsal ve sanayi zenginlikleri belirlenecek. 81 il için bu politikaya uygun yerel projeler ve vaatler hazırlayacak. CHP’nin kentlere ilişkin vaatleri, bir yandan o bölgede yaşamı rahatlatarak sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak çalışmalar ile ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak, işsizliğe çözüm bulacak projelerden oluşacak. CHP seçim çalışmaları boyunca 81 ilde farklı dil ve söylem kullanacak. Partililer her ilin ve bölgenin hassasiyetlerine uygun söylemler kullanacak.
81 İLE MERCEK
CHP bunları yapabilmek için 81 ile mercek tutacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında bir ekip Giresun’dan başlayarak 11 ilde bölge toplantıları yapacak. Toplantılarda her bölgede yer alan illerin il ve ilçe başkanları ile milletvekillerinin katılacağı toplantılarda 81 ilin sosyolojik, politik, ekonomik ve kültürel özelikleri ile ilgili veriler toplanacak. Bu veriler ışığında raporlar hazırlanacak. Raporlarda o illerin ekonomiye kazandırılabilecek değerleri belirtilecek.
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