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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

CHP 16 belediye başkan adayını daha açıkladı

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CHP 16 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP'de merakla beklenen 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. İşte CHP'nin o adayları...

Ankara Etimesgut’ta Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri’de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi.

İşte o adaylar:

Ordu Büyükşehir / Mustafa Adıgüzel

Adana - Karataş / Mehmet Yıldız
Ankara – Etimesgut / Celal Çelik
Antalya – Kaş / Hayri Süt
Hatay – Arsuz / Asaf Güven
Hatay – Kumlu / Rıfat Akkuyu
Isparta – Yalvaç / Erkan Ünal
İstanbul – Maltepe / Ali Kılıç
İstanbul – Silivri / Özcan Işıklar
İzmir – Bayraklı / Serdar Sandal
Konya – Halkapınar / Ahmet Özkaya
Konya – Taşkent / Hilal Ülkü Türedi
Muğla – Bodrum / Mustafa Saruhan
Muş – Bulanık / Fikret Hamarat
Samsun – Bafra / Kemal Bütüner
Şanlıurfa – Siverek / Mehmet Fatih Bucak

 

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