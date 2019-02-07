CHP 16 belediye başkan adayını daha açıkladı
CHP'de merakla beklenen 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. İşte CHP'nin o adayları...
Ankara Etimesgut’ta Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri’de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi.
İşte o adaylar:
Ordu Büyükşehir / Mustafa Adıgüzel
Adana - Karataş / Mehmet Yıldız
Ankara – Etimesgut / Celal Çelik
Antalya – Kaş / Hayri Süt
Hatay – Arsuz / Asaf Güven
Hatay – Kumlu / Rıfat Akkuyu
Isparta – Yalvaç / Erkan Ünal
İstanbul – Maltepe / Ali Kılıç
İstanbul – Silivri / Özcan Işıklar
İzmir – Bayraklı / Serdar Sandal
Konya – Halkapınar / Ahmet Özkaya
Konya – Taşkent / Hilal Ülkü Türedi
Muğla – Bodrum / Mustafa Saruhan
Muş – Bulanık / Fikret Hamarat
Samsun – Bafra / Kemal Bütüner
Şanlıurfa – Siverek / Mehmet Fatih Bucak
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