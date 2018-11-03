CHP: 15 Temmuz yardımları araştırılsın
CHP, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe grişiminde şehit olanların aileleri ile gazilere yardım amacıyla başlatılan kampanyada toplanan paraların akıbeti için TBMM araştırması istedi.
309 MİLYON LİRA TOPLANDI
CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen önergenin gerekçesinde, 25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle, darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla ‘Dayanışma Kampanyası’ başlatıldığı belirtildi. Gerekçede, kampanyada 20 Ocak 2017 itibarıyla 309 milyon lira para toplandığı, toplanan yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceğinin söylendiği kaydedilerek şöyle denildi:
KEYFİ KULLANIM İZLENİMİ
“Kampanyanın başlatılmasından bu yana iki yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, yetkililerce bugüne kadar kamuoyuna tatminkâr herhangi bir açıklamada bulunulmamış, bu konuda yöneltilen sorular da cevapsız bırakılmıştır. İktidarın saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmayan bu tutumu, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalara güvenerek yardımda bulunan vatandaşlarımız ile şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm toplumda, toplanan paraların keyfi olarak kullanıldığı izlenimini uyandırmıştır. Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, konu hakkındaki mevcut şüphe ve tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından, kampanyaya ilişkin banka hesaplarında toplanan paraların akıbetinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ve böylece tüm toplumun aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.”
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