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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
24.10.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

CHP 105 başkan adayını açıkladı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP 105 başkan adayını açıkladı

CHP yerel seçimler için adaylarını duyuran ilk parti oldu. CHP Parti Meclisi’nin (PM) onayından geçen 36 ile bağlı 77 ilçe ve 28 beldenin belediye başkan adayları belli oldu. İsimleri açıklanan 105 adaydan 39’u mevcut belediye başkanlarından oluştu. Listede eski AK Parti ve MHP’li başkanlar da var.

CHP Parti Meclisi belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını yaptı. PM öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde adayların erken açıklanacağına ilişkin sözlerinin ardından, üzerinde parti örgütünün uzlaştığı ilk 105 isim, aday başvuru süresinin son günü olarak duyurulan 26 Ekim beklenmeden PM’de onaylanarak açıklandı. CHP’nin PM’ye sunarak onay aldığı listede, 36 ile bağlı 77 ilçe ve 28 beldenin başkan adayları yer aldı. Adaylar arasında İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük kentler yer almazken sadece Ankara’nın Güdül ilçesi adayı açıklandı. CHP Güdül’de Sevilay Akyüz’ü aday gösterdi. Büyükşehirlerin adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanabileceği belirtildi.

MUHALİF İSİMLER DE LİSTEDE

Siyasetin renkli simalarından Bekir Ödemiş, daha önce belediye başkanlığını yürüttüğü Ürgüp’ten aday gösterilirken, listede 39 mevcut belediye başkanı yer aldı. Listede, Muharrem İnce ekibinin olağanüstü kurultay talebine destek veren muhalif isimlerin de yer alması dikkat çekti. Aydın’ın Karpuzlu ilçesinden MHP’den ihraç edilen Belediye Başkanı Tuğrul Ozan aday gösterilirken, Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine eski AK Partili belde belediye başkanı Orhan Alper aday gösterildi. Bursa Gemlik adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Çanakkale Biga adayı mevcut başkan İsmail Işık, Kocaeli Dilovası’nda Kemal Memiş, Niğde Bor adayı Şenol Bengü oldu. Aydın, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Van gibi büyük kentlere bağlı ilçe ve belde adayları da ilk listede yer aldı.

YÖNTEM TARTIŞMASI YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre basına kapalı PM’de, aday belirleme yöntemi ile ilgili tartışmalar oldu. Bazı PM üyeleri, başvuru süresi dolmadan, aday ismi açıklanmasına karşı çıktı. Muharrem İnce’ye yakın isimler ve eski bakan Fikri Sağlar daha önce, genel merkeze başvurarak adayların ön seçimle belirlenmesini istemişti. Bu talep PM toplantısında da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, bu talebe, ‘daha önce ön seçim yapıldığını ve partiye bir başarı getirmediğini’ söyleyerek karşı çıktı.
Kılıçdaroğlu, ittifak ile ilgili sorular üzerine 2017’de yapılan referandumda ‘hayır’ bileşenlerinin oy verebileceği adaylarla seçime gireceklerini söyledi. Eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise “İtirazlarımız dikkate alınmıyor. İstifa edin” dedi.

PM’nin ardından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Mutabakat sağlanan adaylarımızı açıklıyoruz. Aralık ayına kadar adaylarımızı büyük ölçüde açıklamış olacağız. Aday belirleme yöntemlerimiz eğilim yoklaması anketlerle desteklenecek. Sonraki süreçte ön seçim de olacak” ifadelerini kullandı.

VASİYET KANUNLA İPTAL EDİLEMEZ

Kılıçdaroğlu, dün Parti Meclisi’ne (PM) sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporuna yazdığı sunumda şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası hisselerinin peşine düştüler. Bu hukuki durumdan anlaşılacağı üzere, partimiz vasiyetnamedeki atanmış mirasçıdır. Vasiyetnamenin bir kanun ile iptali mümkün değildir. İş Bankası’ndaki Atatürk hisseleri üzerinden yürütülen tartışma sadece miras, mülkiyet hukuku açısından değerlendirilmemelidir. Gerçek amaç, bir şekilde İş Bankası’nı yürütme organının kontrolü altına almaktır. Atatürk’ün şahsında mülkiyet ve miras hakkına yapılan saldırı, 81 milyonun mülkiyet ve miras hakkını tehdit etmektedir. Buna asla izin vermeyeceğimizi, bu konudaki kararlılığımızı bu vesile ile ifade etmek isterim.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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