Chopstick nedir? Chopstick nasıl tutulur?

Bazı Asya ülkelerinde kullanılan yemeği tabaktan ya da kaseden almak için çatal ve kaşık yerine yemek çubukları kullanılır. Bunlardan biri de chopstick adı verilen çubuklardır. Çatal bıçak yerine kullanılan ve Batı'da chopstick diye bilinen genellikle bambudan yapılan ince çubuklarla ise "waribashi" deniyor. Chopstickler odundan, altından, gümüşten, fildişinden, bambudan ya da plastikten yapılırlar.

Chopstick nasıl tutulur?

Chopstick ilk kez deneyecekler için zorlayıcı olabilir ancak birkaç püf noktaya dikkat ederek chopstickleri kolayca kullanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak çubukları uçları aynı hizada olacak şekilde elinize alın. Alttaki çubuk baş parmağınızın elinize en yakın tarafı ve orta parmağınız arasında olmalıdır. Üstteki çubuk ise baş parmağınızın ucu ve işaret parmağınız arasında olmalı. Bu şekilde rahatça tutabilirsiniz . Yemek yerken üst çubuğu işaret parmağı ile alt çubuğa doğru itilmeli ve alt çubuk daima sabit durmalıdır. Chopstickleri mümkün olduğu kadar eşit seviyede tutmak gerekir, en büyük hata kısa tutmaktır. Kısa tuttuğunuz zaman hareket alanınız kısalır.