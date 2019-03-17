Charlie Hebdo için yürüyenler Müslümanlar için de yürüyecek mi
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili, “Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler” dedi.
Kalın, Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, “Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler” dedi.
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