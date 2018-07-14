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    Charcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ± nedir?

    HÃ¼rriyet Haber
    14.07.2018 - 16:36 | Son GÃ¼ncelleme:

    KalÄ±tsal bir hastalÄ±k olan Charcot Marie Tooth (Motor ve Duyusal Poli NÃ¶ropati), kol ve bacaklarÄ±n distal (uÃ§) kÄ±sÄ±mlarÄ±nda yavaÅŸ ilerleyen kas gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve erimesi, his bozukluÄŸu, derin tenden reflekslerinde azalma iskelet problemleri ile kendini gÃ¶steriyor. Peki, Charcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l anlaÅŸÄ±lÄ±yor?

    Charcot-Marie-Tooth (CMT); peroneal muskuler atrofi, herediter motor ve duyusal nÃ¶ropati (HMSN) diye de bilinir. Genetik geÃ§iÅŸli periferik nÃ¶ropatilerin en yaygÄ±n olanÄ±dÄ±r.ÂCharcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ±, kas gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve erimesi, iskelet anormallikleri (pes kavus, Ã§ekiÃ§ parmak, skalyoz (omurga eÄŸriliÄŸi) his bozukluÄŸu gibi belirtilerle kendisini gÃ¶stermektedir.

    BulgularÄ±:Pes kavus, Ã§ekiÃ§ parmak, skalyoz (omurga eÄŸriliÄŸi) kas gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve erimesi, his bozukluÄŸu,

    TanÄ±sÄ± Ä°Ã§in Neler YapÄ±lmalÄ±dÄ±r:HastalÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±sÄ±nda Ã¶ykÃ¼ Ã¶nemlidir. Bulgulardan Ã§ekiÃ§ parmak, pes kavus ve skalyoz tanÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼phelenmemesini saÄŸlar. EMG tanÄ± iÃ§in gereklidir. Kesin tanÄ±sÄ± genetik analizle (PMP-22 duplikasyonu) ve sinir biyopsisi ile konur.

    Tedavisi Ä°Ã§in Neler YapÄ±lmalÄ±dÄ±r : Ä°skelet deformiteleri iÃ§in fizik tedavi ve rehabilitasyon Ã¶nerilir. Ancak bilinen tedavisi yoktur. Bununla birlikte progesteron antagonistleri, nÃ¶rotrofin ve C vitamini hayvan deneylerinde baÅŸarÄ±lÄ± bulunulmuÅŸtur.

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    Etiketler: Charcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ± nedir
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