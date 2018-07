Charcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ± nedir?

Charcot-Marie-Tooth (CMT); peroneal muskuler atrofi, herediter motor ve duyusal nöropati (HMSN) diye de bilinir. Genetik geçişli periferik nöropatilerin en yaygın olanıdır.Charcot Marie hastalığı, kas güçsüzlüğü ve erimesi, iskelet anormallikleri (pes kavus, çekiç parmak, skalyoz (omurga eğriliği) his bozukluğu gibi belirtilerle kendisini göstermektedir.



Bulguları:Pes kavus, çekiç parmak, skalyoz (omurga eğriliği) kas güçsüzlüğü ve erimesi, his bozukluğu,



Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:Hastalığın tanısında öykü önemlidir. Bulgulardan çekiç parmak, pes kavus ve skalyoz tanı için şüphelenmemesini sağlar. EMG tanı için gereklidir. Kesin tanısı genetik analizle (PMP-22 duplikasyonu) ve sinir biyopsisi ile konur.



Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : İskelet deformiteleri için fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilir. Ancak bilinen tedavisi yoktur. Bununla birlikte progesteron antagonistleri, nörotrofin ve C vitamini hayvan deneylerinde başarılı bulunulmuştur.