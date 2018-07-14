Charcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ± nedir?

Charcot-Marie-Tooth (CMT); peroneal muskuler atrofi, herediter motor ve duyusal nÃ¶ropati (HMSN) diye de bilinir. Genetik geÃ§iÅŸli periferik nÃ¶ropatilerin en yaygÄ±n olanÄ±dÄ±r.ÂCharcot Marie hastalÄ±ÄŸÄ±, kas gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve erimesi, iskelet anormallikleri (pes kavus, Ã§ekiÃ§ parmak, skalyoz (omurga eÄŸriliÄŸi) his bozukluÄŸu gibi belirtilerle kendisini gÃ¶stermektedir.



BulgularÄ±:Pes kavus, Ã§ekiÃ§ parmak, skalyoz (omurga eÄŸriliÄŸi) kas gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve erimesi, his bozukluÄŸu,



TanÄ±sÄ± Ä°Ã§in Neler YapÄ±lmalÄ±dÄ±r:HastalÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±sÄ±nda Ã¶ykÃ¼ Ã¶nemlidir. Bulgulardan Ã§ekiÃ§ parmak, pes kavus ve skalyoz tanÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼phelenmemesini saÄŸlar. EMG tanÄ± iÃ§in gereklidir. Kesin tanÄ±sÄ± genetik analizle (PMP-22 duplikasyonu) ve sinir biyopsisi ile konur.



Tedavisi Ä°Ã§in Neler YapÄ±lmalÄ±dÄ±r : Ä°skelet deformiteleri iÃ§in fizik tedavi ve rehabilitasyon Ã¶nerilir. Ancak bilinen tedavisi yoktur. Bununla birlikte progesteron antagonistleri, nÃ¶rotrofin ve C vitamini hayvan deneylerinde baÅŸarÄ±lÄ± bulunulmuÅŸtur.

Â