İkinci el araç alanlar dikkat! Fark edilmesi neredeyse imkansız…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
02.08.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

İkinci el araç alanlar dikkat! Fark edilmesi neredeyse imkansız…

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da, trafik kazalarında hurdaya çıkan araçların şase numaralarını çaldıkları benzer araçlara takarak piyasaya süren oto tamircisi Sertan A. gözaltına alındı. Ele geçen 6 aracın satıldıkları kişilerden alınarak gerçek sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Polis, 'change' adı verilen dolandırıcılık olayının fark edilmesinin çok zor olduğunu, çok ucuza satılan araçlar konusunda dikkatli olunmasını, alınan araçların dikkatli bir şekilde kontrol ettirilmesini ve  araçların güvenilir kişi ya da şirketlerden alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Başakşehir'de oto tamirciliği yapan bir kişi belirlendi. Oto tamircisi takibe alındı. Oto tamircisinin hurdaya çıkan araçları bulduğu daha sonra bağlantıya geçtiği hırsızlara benzer araç siparişi verdiği, çalınan araçlara da hurda araçların şaselerini takarak piyasaya sürdüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından oto tamircisi Sertan A.(32) dün gözaltına alındı. Şaseleri değiştirilen 6 aracın satıldığı kişiler bulunarak araçlara el konuldu. Araçlar gerçek sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Şüpheli Sertan A., Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis, 'change' adı verilen dolandırıcılık olayının fark edilmesinin çok zor olduğunu, piyasasına göre çok ucuz satılan araçlar konusunda dikkatli olunmasını, alınan araçların dikkatli bir şekilde kontrol ettirilmesini ve  araçların güvenilir kişi ya da şirketlerden alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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