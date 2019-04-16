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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ÇGD’den Hürriyet’e haber ödülü

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ÇGD’den Hürriyet’e haber ödülü

ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2018 yılının başarı ödüllerini açıkladı. Muhabirimiz Dinçer Gökçe, 17 Ocak 2018’de yayımlanan “Türkiye’nin Utanç Listesi” haberiyle yılın ödülüne değer görüldü.

Haber, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk yaşta hamile olduğu tespit edilen 115 çocukla ilgili gizlenen dosyaları açığa çıkarmıştı. ÇGD’nin açıklamasında haberle ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Skandalı ortaya çıkaran görevli, ‘Bu hastaneye 18 yaşın altında yılda ortalama 400-500 hamile çocuk geliyor’ demişti. Çocuklar hamile bırakılmış, bunu olağan karşılayan birileri de polise, savcıya bildirmemişti. Olayın içinde Türkiye’de uzun süredir acı olaylarla gündeme gelen Suriyeli mültecilerin dramı da söz konusuydu; çocuk yaşta hamile bırakılanlar arasında azımsanmayacak sayıda Suriyeli çocuk bulunuyordu. Yüzümüze tokat gibi çarpan gerçeğimiz, çocuğa tecavüz anlamına gelen çocuk yaşta evliliklerin toplumsal olgu denilerek meşru görülmesiydi. Haber sonrası uzun süre kamuoyu olayı tartıştı, sorumluların yargılanması ve bakanlıkların harekete geçmesi sağlandı.”

Türkiyeyi sarsacak utanç listesi
Türkiye'yi sarsacak utanç listesi
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