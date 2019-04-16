ÇGD’den Hürriyet’e haber ödülü
ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2018 yılının başarı ödüllerini açıkladı. Muhabirimiz Dinçer Gökçe, 17 Ocak 2018’de yayımlanan “Türkiye’nin Utanç Listesi” haberiyle yılın ödülüne değer görüldü.
Haber, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk yaşta hamile olduğu tespit edilen 115 çocukla ilgili gizlenen dosyaları açığa çıkarmıştı. ÇGD’nin açıklamasında haberle ilgili şu değerlendirme yapıldı:
“Skandalı ortaya çıkaran görevli, ‘Bu hastaneye 18 yaşın altında yılda ortalama 400-500 hamile çocuk geliyor’ demişti. Çocuklar hamile bırakılmış, bunu olağan karşılayan birileri de polise, savcıya bildirmemişti. Olayın içinde Türkiye’de uzun süredir acı olaylarla gündeme gelen Suriyeli mültecilerin dramı da söz konusuydu; çocuk yaşta hamile bırakılanlar arasında azımsanmayacak sayıda Suriyeli çocuk bulunuyordu. Yüzümüze tokat gibi çarpan gerçeğimiz, çocuğa tecavüz anlamına gelen çocuk yaşta evliliklerin toplumsal olgu denilerek meşru görülmesiydi. Haber sonrası uzun süre kamuoyu olayı tartıştı, sorumluların yargılanması ve bakanlıkların harekete geçmesi sağlandı.”
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