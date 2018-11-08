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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
08.11.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Cezayı görünce şaşırdı! En son 1973 yılında gitmiştim, dedi

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Cezayı görünce şaşırdı! En son 1973 yılında gitmiştim, dedi

Aracıyla hayatında İstanbul’a hiç gitmeyen 70 yaşındaki emekli öğretmen İstanbul’da 2 köprü ve otoyolda geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza kesilince hayatının şokunu yaşadı. Ceza tarihlerinin 2017 yılına ait olduğunu belirten Manav, "1973 yılında arkadaşlarımla birlikte sadece bir kereliğine gezmeye gitmiştim. Çok şaşkınım" dedi. 

Antalya’da yaşayan emekli öğretmen Ali Rıza Manav (70), geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarından gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı. Manav, 07 YN 125 plakalı otomobilinin, 2017 yılı içerisinde Mahmutbey-Edirne Otoyolu (2,5 TL), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (7 TL) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden (7 TL) ücret ödemeden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle kesilen 83 lira 75 kuruşluk borç kağıdını gördü. Neye uğradığını şaşıran emekli öğretmen, durumu yakınlarına bildirdi, ardından borç ve cezanın kendisine ait olmadığına yönelik şikayette de bulundu. 

"Cezayı görünce çok şaşırdım"

Hayatında kimseye borçlu kalmadığını belirten Manav, araçla şu ana kadar Burdur sınırından dışarı çıkmadığını ifade etti. Manav, "İstanbul’daki köprülerden geçiş için ceza yazmışlar. Hayatımda hiç İstanbul’a gitmedim.

Bir defa gitmiştim 1973’de okurken günü birlik gitmiştim. Bu araçla en uzun memleketim olan Burdur’a gitmiştim. Cezayı görünce çok şaşırdım. Borç konusunda ben çok hassasım. Şu ana kadar da hiç borç edinmedim, borç istemedim. İtiraz ettik. Yanlış okunacak bir durumu da yok. Herhalde sahte plaka kullanan birisi geçti" dedi. 

Cezayı görünce şaşırdı En son 1973 yılında gitmiştim, dedi


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