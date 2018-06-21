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    Cezaya sinirlendi, polisi ezmeye çalıştı!

    İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)
    21.06.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Sivas’ta kendisine yazılan trafik cezasına kızan Dursun D., otomobilini polisin üzerine sürdü. Polis memuru A.A., kazayı hafif yaralarla atlatırken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fotoğraf: Arşiv

    Olay geçen perşembe günü Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Hafik’ten yola çıkarak Sivas kent merkezi istikametine gelen Dursun D. (46), yolda aracını yaşı küçük ve ehliyetsiz olan oğluna verdi. Yolda uygulama noktasına yakın bir yere gelince aracı durdurarak direksiyona kendisi geçti.

    Cezaya sinirlendi, polisi ezmeye çalıştı

    Otomobili uygulama noktasında trafik polis memuru A.A. durdurdu. Polis memuru A.A., uygulama noktasına gelmeden neden sürücü değiştirdiğini sorunca Dursun D. aracı oğlunun kullandığını ve sürücü belgesinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine polis Dursun D.’ye ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira para cezası uyguladı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen Dursun D. otomobilini ceza yazan polisin üzerine sürdü.

    Polis memuru A.A., otomobil ile bariyer arasında kalmaktan kendisini aracın önüne atarak kurtardı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin müdahalesiyle sürücü Dursun D. yakalandı. İşlemleri yapılan Dursun D. kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise trafikten men edildi. Polis memuru A.A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, uygulama noktasında bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı.

     

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    Etiketler: trafik cezası , son dakika , haberler
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