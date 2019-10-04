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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Cezasını eşine ve sevgilisine armağan etti

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Cezasını eşine ve sevgilisine armağan etti

İzmir'de kendisini aldatan eşi Bülent Eroğlu'nun sevgilisi Cansu Koşak'ı 3 kurşunla vurarak ağır yaralayan ve 22 yıla kadar hapsi istenen taksi durağı sahibi Nebahat Eroğlu (30), olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 14 yıl hapis cezası aldı.

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de kendisini aldatan eşi Bülent Eroğlu'nun sevgilisi Cansu Koşak'ı 3 kurşunla vurarak ağır yaralayan ve 22 yıla kadar hapsi istenen taksi durağı sahibi Nebahat Eroğlu (30), olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 14 yıl hapis cezası aldı.

'DUR YAPMA' DEDİ AMA

Suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasında indirim yapılarak 7 yıla düşürülen Eroğlu'na, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Toplam 9 yıl 8 ay hapis yatacak olan Eroğlu, son sözleri sorulduğunda eşi ve yasak aşkına dönerek, "Bu ceza hediyem olsun" dedi.

Ödemiş'te geçen yıl 22 Aralık'ta taksi durağı işleten 3 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, işyerinde temizlik yaparken bulduğu elektrik faturasından eşinin yasak aşk yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu 23 yaşındaki Canşu Koşak'ın evine gitmişti.

Eroğlu, öteki kadın Koşak'a çocuğunun gözü önünde 'Dur yapma' demesine rağmen 3 el ateş edip ağır yaralamıştı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ölümden dönen Koşak avukatı Efe Alper aracılığı ile şikayetçi olmuştu.

Tutuklu sanık Nebahat Eroğlu hakkında dava açılarak, 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

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