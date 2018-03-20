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    Cezası belli oldu: Hayallerim vardı, hepsi bitti

    AA
    20.03.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de parkta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kıza, 10 yıl hapis cezası verildi.

    Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Aleyna İncedağ (18), maktul Melih Efeler'in (15) ailesi ile avukatları hazır bulundu.

    Sanık Aleyna İncedağ, duruşmadaki ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, "Gelecek planlarım, hayallerim vardı. Hepsi bitti." dedi.

    Mahkeme heyeti, Aleyna İncedağ'nın eylemini tahrik altında işlediğini dikkate alıp, TCK'nın 29/1 maddesi uyarınca cezasını 1/4 oranında düşürerek 12 yıl hapis cezası verdi.

    Sanığın yargılanma sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran heyet, sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

    Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta 6 Ekim'de, Aleyna İncedağ'ın tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladığı Melih Efeler, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İncedağ, tutuklanmıştı.

    Etiketler: aleyna incedağ , melih efeler cinayeti , Eskişehir , gündem
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