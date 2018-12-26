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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HACER BOYACIOĞLU - ANKARA
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cezalar gelire göre olsun’ tartışması

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
‘Cezalar gelire göre olsun’ tartışması

TBMM’de ilginç bir öneri tartışmaya açıldı. Muhalefet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda trafik cezaları başta olmak üzere para cezalarının gelire orantılı belirlenmesini istedi. Geliri düşük olana düşük, yüksek olana yüksek tutarda ceza kesilmesi önerisine AK Parti temsilcisi “Değerlendirilebilir” diyerek sıcak baktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 10 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri sırasında, cezaların nasıl verilmesi gerektiği üzerine de vekiller görüşlerini aktardı. Gelire göre ceza konusu da bu kapsamda gündeme geldi. Görüşler şöyle:

Garo Paylan (HDP): Bütün cezalarda, yalnızca trafik cezalarında değil, vergi cezalarında, diğer pek çok cezada caydırıcılık ancak bir vatandaşın servetine ve gelirine göre ceza uygulanırsa geçerli olabilir. Yani bir vatandaşımız, düşünün, milyar dolarlık bir şirketi var, bir vergi usul cezasında aynı cezayı alıyor, küçücük bir işletmesi olan kişi de bir vergi usulsüzlüğü yaptığında aynı cezayı alıyor. Oysa ölçeğe göre, güce göre, varlığa göre, gelire göre bütün cezaların yapılandırılması lazım. Bu yapısal bir sorundur. Ben, Sayın Muş’a da bütün siyasi partilere de bunu öneriyorum. Özellikle hız sınırı, alkollü araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme gibi cezalar bütün dünyada bu cezalarla caydırılmıştır. Tabii ki bir eğitim melesedir ama cezaların da mutlaka güce göre caydırıcı olması gereği vardır. Bu konuda ifrat-tefrit noktasında savrulmayalım derim.

MÜZAKERE EDELİM

Mehmet Muş (AK Parti): Burada dile getirilen, verginin güce göre alınması konusu, tabii, Türkiye’de gelirin yüzde 20’siyle kurumlar vergisi ödüyorsunuz ya da gelir vergisi dilimine göre artan oranlı sistemimiz var, yüzde 35’e kadar. Dolayısıyla, ceza ve gelirin… Aslında gelire göre oran olduğu için belli bir noktada aslında bunu karşılıyor fakat mutlak anlamda tam anlamıyla ulaşmak istediğimiz noktada bu öneriler değerlendirilebilecek öneriler, kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Yani geliri 2 bin lira olan kişinin kırmızı ışıkta ödeyeceği ceza 108 liraysa geliri 20 bin lira olan ona göre ödesin. Buna hiçbir itirazım yok. TBMM olarak çalışalım, üzerinde müzakere edelim, uygulama konusundaki, uygulamadaki zorlukları ya da uygulamadaki kabiliyetimizi ilgili kolluk kuvveti getirsin, tartışalım üzerinde. Ben buna hiçbir zaman itiraz etmem ve makul olduğunu da söylerim.

Mustafa Kalaycı (MHP): Cezada olur mu? O zaman, adam öldüren…

Mehmet Muş: Para cezası, trafik cezası. Onun Anayasa’ya göre, eşitlik ilkesine göre araştırılıp…

Garo Paylan: Dünyada örnekleri var.

Mehmet Muş: Sayın Paylan ‘Var’ diyor, araştırılıp bakılabilir.

GELİR TAM OLARAK KAYITLARA GİRMELİ

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan: Böyle bir önerinin mantığı anlaşılabilir. Ancak bu mantığın Türkiye gibi ülkelerde uygulanabilmesini konuşmak için, gelirin neye göre tespit edileceğine bakmak gerekir. Bizim gibi gelirin tam olarak yansıtılmadığı ülkelerde uygulanabilir bir sistem olarak görmüyorum. Eşitlik açısından idari para cezalarını değerlendirmek doğru olmayabilir. Çünkü Anayasa’nın 73. Maddesi de, yurttaşların gelirleri doğrultusunda vergi vermesini içeriyor. Bu nedenle ‘Eşitlik ilkesine aykırıdır’ demek doğru olmaz.

Avukat Murat Yılmaz: Gelire göre ceza doğru görünse de Türkiye gibi gelirin kayıtlara tam yansıtılmadığı ülkelerde sıkıntı olur. Baktığınızda son model arabaya binen kişinin geliri asgari ücret olarak görünüyor. Bu durumda cezayı hangi gelire göre belirleyeceksiniz?

PİQUE’YE MAKAS CEZASI 48 BİN EURO

İspanya milli takımı ve Barcelona’nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, otomobiliyle tehlikeli şekilde yollarda slalom yapınca “Trafik güvenliğini tehdit” suçundan 48 bin Euro ceza aldı.

İŞADAMINA HIZ CEZASI 63 BİN EURO

İNGİLTERE, Finlandiya ve İsviçre’de bazı cezalar, ihlali yapan kişinin gelir seviyesine göre belirleniyor. Örneğin İngiltere’de otoyolda 161 kilometre süratle yakalanan bir kişiye, haftalık gelirinin 1.5 katı tutarında ceza yazılıyor. Finlandiya’da geçtiğimiz aylarda işadamı Anders Wiklöf’ün aldığı trafik cezası haber olmuştu. Wiklöf, hız sınırı 50 olan yolda 71 kilometreyle gidince 63 bin 240 Euro trafik cezası ödemek zorunda kaldı.

MARCO REUS’A EHLİYET CEZASI 540 BİN EURO

ALMANYA’da rutin kontrolde, ehliyetindeki ceza puanlarını doldurmasına rağmen araç kullandığı tespit edilen Borussia Dortmundlu yıldız futbolcu Marco Reus, 540 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Yıldız futbolcunun aylık kazancı 180 bin Euro’ydu.

 

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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