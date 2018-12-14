Cezaevlerine vejetaryen yemek geliyor
SAĞLIK Bakanlığı, toplu yemek verilen kurumlarda ulusal yemek listesi ve gramaj oluşturma çalışmasına başladı.
Buna göre, huzurevleri, cezaevleri, hastaneler ve işçiler için ulusal yemek listesi hazırlanacak. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2018-2023) kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Uygulama Rehberi” hazırlamaya başladı. Rehber ile vejetaryen, besin alerjileri, glütensiz, gibi beslenme biçimlerine uygun yemek listelerine de yer verecek. Yemeklerin gramajları da belirlenecek. Geliştirilecek rehberde sağlıklı yiyecek seçimleri tanımlanacak ve sağlıklı tabak modeline göre seçmeli yiyecekler yer alacak.
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