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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cezaevlerinde elektrik hesabı

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Cezaevlerinde elektrik hesabı

Adalet Bakanlığı, ceza ve infaz kurumlarındaki elektrik kullanım uygulaması ve harcamalarıyla ilgili bilançoyu açıkladı. Aydınlatma dışındaki elektrik giderlerinin hükümlü tarafından karşılandığı belirtildi. Kişi başına düşen harici ortalama elektrik giderinin 2010’da 29.13 TL’den 2017’de 45.36 TL’ye yükseldiği kaydedildi.

 BALIKESİR L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe yazan İ.D., isimli hükümlü, maddi durumunun yetersiz olduğunu belirterek elektrik kullanım bedelini devletin karşılamasını talep etti. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu Adalet Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gönderilen yanıtta özetle şöyle denildi:

“Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’in ‘Elektrikli Eşyalar’ maddesinde yer alan ‘Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır’ hükmü uyarınca oda ve eklentilerinde, aydınlatma dışında kullanılan elektrik bedeli, hükümlü tutuklulardan tahsil edilmektedir. Devletin bakım ve gözetimi altındaki kişilerin barındırıldıkları kurumlar olan ceza infaz kuramlarının zaruri giderleri ile burada barındırılan hükümlü ve tutukluların ilaç, aydınlatma, ısınma gibi temel giderlerin devletçe karşılanmasına imkân bulunmaktadır. Bu doğrultuda aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan, hükümlü ve tutukluların kendi talepleri ile kullandıkları elektrikli eşyaların elektrik giderleri ise kendileri tarafından karşılanmaktadır. Hükümlülerin ödeme gücünün bulunmaması halinde ikametinin bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığına müracaat etmesi gerekmektedir.”

Bakanlık, 2010 ile 2018 yılları arasında ceza infaz kuramlarına ait elektrik tutarları ile hükümlü tutuklu başına düşen ortalama yıllık miktarlarını da bir tablo ile açıkladı. 2010’da harici elektrik gideri 3 milyon 454 bin 707 TL iken, kişi başına düşen ortalama miktar 29.13 TL oldu, 2011’de bu rakam 4 milyon 138 bin 922 ve 32.76 TL, 2012’de 4 milyon 784 bin 562 ve 35.43 TL, 2013’te 5 milyon 548 bin 789 ve 38.92 TL, 2014’te 6 milyon 223 bin 283 ve 39.66 TL, 2015’te 7 milyon 278 bin 602 ve 41.45 TL, 2016’da 8 milyon 298 bin 150 ve 41.71 TL, 2017’de 10 milyon 456 bin 963 ve 45.36 TL oldu.

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