Cezaevine soruşturma

CEREN Özdemir cinayetinin hukuki, sosyolojik, psikolojik uzun uzun araştırılması, tartışılması ve önlem alınması gereken boyutları var. Hukuku ve Adalet Bakanlığı’nı ilgilendiren konuyu mercek altına alıyoruz.

Hakkında 12 suç kaydı bulunan, 2005’te işlediği “kasten öldürmeye teşebbüs” ve diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası olan, yine daha önce açık cezaevinden firar etmiş şüpheli Özgür Arduç’un açık cezaevine geçmesi. Toplumda hem “Daha önce firar eden birine bu hak niye sağlanıyor” hem de “böyle bir suç geçmişi olan birinin açık cezaevine geçirilmesi doğru mu?” soruları yöneltiliyor. Bu soruların yanıtları için Adalet Bakan Abdulhamit Gül’ü aradım.

İHMAL VAR MI

Bir hükümlünün açık cezaevine geçmesine cezaevi idare ve gözlem kurulu yönetmeliğe göre karar veriyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, olayı öğrenir öğrenmez cezaevinin ve gözlem kurulunun bir kusuru olup olmadığının ortaya çıkarılması için idari soruşturma talimatı verdiğini açıkladı. Adalet Bakanı, “Biz orada cezaevi ile ilgili bir ihmal var mı diye kendi idari soruşturmamızı başlattık” dedi. Gül, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Arduç’un 1 Aralık’ta açık cezaevinden firarının ardından başlattığı soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekti.

HÂKİM KARAR VERSİN

Gelelim konunun diğer boyutuna... Açık cezaevine ayrılma koşulları ile Arduç gibi suçlulara alınacak tedbirlere. Bakan Gül sözlerine 15 Temmuz’un ardından cezaevlerinde oluşan doluluk oranına dikkat çekerek başladı. Söz konusu doluluk sebebiyle de geçtiğimiz yıllarda açık cezaevlerine ayrılma koşullarının genişletildiğini hatırlattı. Ancak bir süredir bu koşulların yeniden düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini, bu çalışmanın da hızlandırıldığını açıkladı.

Düzenlemenin yasayla yapılması gerekiyor. Gül, “Üzerinde çalışma yürüttüğümüz başlıklardan birisi de buydu. İki başlık bulunuyor. Biri iyi halden indirimi belli suçlarda sona erdirmek, ikincisi ise açık cezaevine geçiş koşullarını zorlaştırmak. Açık cezaevine geçişte bir yönetmelik var, yönetmelikteki şartlar tutuyorsa kişi açık cezaevine geçiyor. Biz bunu cezaevi idare ve gözlem kurulundan alarak infaz hâkiminin yetkisine vermeyi öngörüyoruz” dedi. Bakanın bahsettiği çalışma hayata geçerse, hükümlünün dosyasını infaz hâkimi inceleyecek ve açık cezaevine geçip geçmemesine karar verecek.

Bununla birlikte açık cezaevine her suçlu geçemeyecek. Daha önce genişletilen düzenleme bir anlamda daraltılacak. Adalet Bakanı Gül, “Belli suçlar kabul edilmeyecek. Belli suçları mükerrer işleyenler için de yararlanamamaları üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bakan, konuyu hükümlünün rehabilitasyonu boyutuyla da ele aldıklarını, bu konuda da çalışma yürüttüklerini söyledi.