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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caner ÜNVER/DHA
10.03.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Ankara'da ilginç anlar! İtfaiyenin müdahalesine sinirlenince...

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Ankara'da ilginç anlar! İtfaiyenin müdahalesine sinirlenince...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, cezaevinden yeni tahliye edildiği öğrenilen ve eşiyle ayrı yaşayan Önder Y., iddiaya göre 3 çocuğunu göremediği için elektrik direğine çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Önder Y., yakınlarının uzun uğraşlarıyla indi.

Karşıyaka Mahallesi İvedik Caddesi'nde saat 00.00 sıralarında yoldan geçenler, elektrik direğinin tepesindeki kişiyi fark etti. Çevredekiler, Önder Y.'yi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Başkent Elektrik ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen Önder Y.'nin akımına kapılmaması için direkteki elektrik kesildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİNE SİNİRLENİNCE...

Cezaevinden yeni tahliye edildiği, eşi ile çocuklarını göremediği için direğe çıktığı ileri sürülen Önder Y.'yi indirmek için çabalayan polis ekipleri, başarılı olamayınca yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen yakınları, Önder Y.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. İkna olmayan Önder Y. için ekipler çalışma ekipleri çalışma başlattı. Direğin altına branda açan itfaiye, merdivenli araçta Önder Y.'nin bulunduğu yere çıktı. İtfaiyenin müdahalesine sinirlenen Önder Y., direğin tepesine çıkıp, aşağı sarkmaya başladı.

Yakınlarının uğraşları sonucu ikna edilerek brandanın üzerine atlayan Önder Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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