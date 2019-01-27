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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.01.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Cezaevinden yeni çıkmıştı... Yine aynı suçtan yakalandı

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Cezaevinden yeni çıkmıştı... Yine aynı suçtan yakalandı

İstanbul, Fatih’te narkotimler, uyuşturucu madde ticareti suçundan bir süre önce cezaevinden çıkan torbacının evine nefes kesen bir operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis, şahsı ve sevgilisini etkisiz hale getirdikten sonra yaptığı aramalarda kanepenin özel bölmesinde satışa hazır yaklaşık 3 kilogram kokain maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, “uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapmak” suçundan cezaevine giren ve bir süre önce denetimli serbestlik yasasından yaralanan torbacı Metin E.’nin yine uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler geçtiğimiz ay şahsın Fatih’teki evine baskın yaptı ancak Metin E. pencereden atlayarak kaçtı.

Narkotimler bunun üzerine şahsı fiziki ve teknik takibe alarak çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında narkotik polisi, torbacı şahsın evde olduğunu tespit etmesi üzerine geçtiğimiz perşembe günü saat 10.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi Zeyrek Caddesi üzerindeki binaya geldi. 

KANEPEDEN YAKLAŞIK 3 KİLOGRAM KOKAİN MADDESİ ÇIKTI

Şahsın bir kez daha kaçma ihtimaline karşı polisin bina çevresinde geniş güvenlik önlemi almasının ardından narkotimler, dairenin kapısını koçbaşıyla kırdı. Metin E.'yi ve sevgilisini etkisiz hale getiren narkotik polisi evde arama yapmaya başladı. Öncelikle şahsa uyuşturucu maddelerin nerede olduğunu soran polis, “evde yok” cevabını alması üzerine didik didik arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda odadaki koltuğun kenarında bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar maddesi bulundu. Aramaları daha da derinleştiren narkotimler, salondaki kanepelerin içerisine baktı. İncelemelerde kanepenin altındaki özel bölmeye gizlenmiş satış hazır 3 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın ceketinden uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 370 lira para bulundu. 

EVDEKİ UYUŞTURUCULARI ÖNCE REDDETTİ SONRA KABUL ETTİ

Öte yandan, operasyon kapsamında ele geçirilen kokain maddelerini gören torbacı Metin E., önce kendisine ait olmadığını söyledi ancak kokainlerin çıkmaya devam etmesi üzerine torbacı şahıs da maddelerin kendine ait olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Aramaların ardından ters kelepçelenen Metin E. ve sevgilisi polis aracına bindirilerek şubeye götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorgulanan ve işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Metin E., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgilisi Meral D. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

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