Cezaevinden yazı: ‘Dikkat Görkem tahliye oldu’
Savcı Alpay Göçmen’le eski hâkim olan avukat Aynur Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen (22), 3 Ekim 2018’de Bakırköy’de kullandığı cipin içinde kız arkadaşı A.A.’yı darp ettiği için vatandaşlar tarafından tepki gördü.
Bunun üzerine cipini vatandaşların üzerine süren Göçmen 6 kişiyi yaraladı. Hakkında 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu Göçmen, Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Ocak’taki duruşmada tahliye edildi. Tahliyenin ardından Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi, Bakırköy Muhabere Bürosu’na yazı yazarak mağdur A.A.’ya, İstanbul Valiliği’ne ve ilgili birimlere sanığın tahliye olduğu bilgisinin verilmesini istedi. Gönderilen yazıda, tahliye işlemi yapılacağından dikkatli olunması istendiği ifade edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ‘ Rutin uygulama’ dedi.
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