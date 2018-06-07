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    Cezaevinden tele-miting

    ANKARA
    07.06.2018 - 01:24 | Son Güncelleme:

    HDP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden eşi Başak Demirtaş ile görüşmesi için kendisine sağlanan 10 dakikalık telefon görüşmesi hakkını sosyal medya üzerinden tele-mitinge dönüştürdü.

    Ceza İnfaz Yasası’na göre Demirtaş’ın cezaevinden iki haftada bir eşiyle telefonla 10 dakika görüşme hakkı bulunuyor. Başak Demirtaş’ın, eşinin telefonda bazen şiir, bazen türkü okuduğunu anlatması üzerine bazı yakınlarından “Biz de gelelim, bir sesini duyalım” talepleriyle karşılaştığı öğrenildi. Bu fikirden yola çıkan Demirtaş çifti, HDP Basın Bürosu aracılığıyla pazartesi günkü son görüşmelerini tele-mitinge dönüştürdü. Hafta başında yapılan görüşme ve kayıt dün yayınlandı. HDP sosyal medya hesaplarından yapılan yayın öncesinde ‘miting’ programı basına gönderildi.

    DEVLET HEPİMİZİN DEVLETİ
    Anne Sadiye Demirtaş ile baba Tahir Demirtaş, kardeşleri, bazı akrabaları ve komşuları Başak Demirtaş’ın evinde toplandı. Görüşmeye başlarken eşine “Ben de kendimi şanslı hissediyorum ki telefonda eşine propaganda yapabilen tek adayım” diyen Demirtaş şunları söyledi: “Elim kolum bağlıyken hükümet yetkileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, birlik içinde çözebiliriz. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa herkese adil davranan bir yönetim de boynumuzun borcudur.” 

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , gazetehaberleri
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