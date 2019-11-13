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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
13.11.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Cezaevinden tahliye olduğu gün vuruldu

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Cezaevinden tahliye olduğu gün vuruldu

3 ay önce bir kişiyi silahla yaralamaktan cezaevine giren Cem İ., dün tahliye olmasının ardından 24 saat geçmeden silahlı saldırıda yaralandı. Cem İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi, Tuzcu Murat Sokak'ta yaşandı. Sokakta birinin acıyla bağırdığını duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cem İ.'nin silahla bacağından vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem İ. ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cem İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Cem İ.'nin başka bir yerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulduğunu ve araçla olay yerine bırakıldığını belirledi. Çevredeki vatandaşlar ise silah sesi duymadıklarını belirtti. Polis, Cem İ.'ye silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

3 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ

Öte yandan, polisin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Cem İ.'nin çok sayıda silahla yaralama olayına karıştığı ve son olarak 3 ay önce bir kişiyi silahla yaraladığı için cezaevine girdiği öğrenildi. Cem İ.'nin cezaevinden dün tahliye olduğu bildirildi.

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