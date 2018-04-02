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    Cezaevinden özel izinle çıktı... Anneannenin ilk sözleri

    Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
    02.04.2018 - 07:31 | Son Güncelleme:

    Hocası Dr. Atilla G.’nin otel odasının duşakabininde tişörtle asılı bulunan ve bir süre komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Alara Karademir için dün Küçükçekmece’deki Hacı Ömer Çetinsaya Cami’nde cenaze töreni yapıldı.

    Törene, Alara’nın annesi ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle hükümlü bulunduğu Sivas Yarı Açık Cezaevi’nde cezasını çeken anneannesi Hayriye Gündüz özel izinle katıldı. Taziyeleri Alara’yı büyüten dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz ile yakınları kabul etti. Anneanne Gündüz, torununun cübbe ve duvaklı tabutuna başını yaslayarak ağladı. Gündüz’ün avukatı Dilek Helvacı Hürriyet’e yaptığı açıklamada Gündüz’ün şunları söylediğini aktardı:

    PLANLARI VARDI

    “Olayın intihar olduğuna kesinlikle inanmıyor. İntihar değil kesinlikle cinayet diyor. Son olarak Ankara’ya gitmeden önce konuşmuşlar. Anneannesinin iznini, diploma törenine göre ayarlamasını istemiş. 17 Nisanda izne gel, derslerim hafifleyecek, rahat rahat otururuz demiş. Diploma töreni için kıyafet seçiyormuş, Erasmusla yurt dışına gideceği için anneannesinin iznini ona göre ayarlamasını istemiş. Yani ileriye dönük planları varmış. Her zaman duygularını ifade ederdi, hiçbir zaman intihardan söz etmedi. Hele kardeşi Aral’a çok düşkündü. Onun annesi gibiydi. İntihar edip onu asla bırakmazdı dedi.”

    Cezaevinden özel izinle çıktı... Anneannenin ilk sözleri

    TAKİPÇİSİYİZ

    Karademir’in tabutunu kadınlar omuzlarına alarak cenaze aracına kadar taşıdı. Sosyalist Kadın Meclisi ve Kadın Meclisleri üyeleri de Karademir’i yanlız bırakmadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıkladılar. Sosyalist Kadın Meclisi üyesi Gülcan Taşkıran, “Yaşamak istiyoruz. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar bütün kadın cinayetlerinin takipcisiydik, bunun da olacağız. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” dedi.

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    Etiketler: ölüm , gündem
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