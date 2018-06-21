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    Cezaevinden mesajlar: Gelin birlikte güzel olalım

    ANKARA
    21.06.2018 - 22:02 | Son Güncelleme:

    HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçmenlere mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, “Tek adama değil çok insana güvenin. Paylaşmaz güzeldir, gelin hep birlikte güzel olalım” dedi.

    Demirtaş, sosyal medya hesabından özetle şu mesajları paylaştı:

    ÇOK İNSAN

    “Yetkiyi, yönetmeyi, sorunları, çözümleri paylaşmak ülkeyi güzelleştirir. Her şey ille de benim olsun dersen hiçbir şey senin olmaz. Tek adama değil çok insana güvenin. Çünkü birlikte güzeliz. 16 yıllık AKP iktidarı 24 Haziran’da sona eriyor. Göreceksiniz, AKP’ye oy vermiş olanlar bile rahat bir nefes alacak. Kendilerini, partileri iktidardayken hissetmedikleri kadar huzur ve güven içinde hissedecekler. Bazen bir musibet bin nasihatten evladır derler. Yaşadığımız musibetler hepimize, bütün siyasetçilere nasihattir. Ülkenin Sünnisi, Alevisi, Türk’ü, Kürt’ü, muhafazakarı, seküleri, Kemalisti, sosyalisti geçmişten çıkardığı derslerle demokrasiye geçiş sürecine destek olmalıdır. Önce hep birlikte güçlü, kurumsal bir demokrasi inşa edelim.

    BÜYÜK BARIŞIN ÖNÜ AÇILACAK

    Türkiye’yi düze çıkaracak şey demokratik birliktir, teklik değil. Bu anlayışla, her türlü şiddet, silah sorununu da çok kısa zamanda ülkenin gündeminden nihai olarak çıkarmayı başaracağız. 24 Haziran büyük barışın önünü açacak. Herkes değişime hazır olsun. Değişmek güzeldir.

    DEĞİŞİMİN ANAHTARI HDP

    HDP bu değişimin anahtarıdır. HDP’ye verilecek her oy ülkenin birlik harcına, aydınlık geleceğine katkıdır. HDP de bu sorumluluğun bilinciyle ülkenin tamamının demokratik yarınları için, barış yolundan sapmadan görevini layıkıyla yerine getirecektir. İçiniz rahat olsun. Mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu demokrasiden yana kullanın. Paylaşmak güzeldir, gelin hep birlikte güzel olalım.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , selahattin demirtaş , son dakika , haberler
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