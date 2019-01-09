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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
09.01.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Cezaevinden izinli çıktı ortalığı birbirine kattı

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Cezaevinden izinli çıktı ortalığı birbirine kattı

Denizli’de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (26), ortalığı birbirine kattı. Yolda söktüğü parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatan, ardından eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan Kış’ın kendine zarar verdiğini zanneden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur Kış’ı gözaltına alırken; babası Zafer K., "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" dedi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak’ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin Kış’ın evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süre içerisinde ididaya göre, uçucu madde soluyarak geçirdi.

Yarın cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., bu akşam, iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile fırlattı. Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur Kış, daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına ’Çerkez Cengiz’ yazdı, ardından tekrar ağabeyinin evine girdi.

Ümit Uğur K’nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde,ÿK.’nınÿkendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ümit Uğur K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

YAPTIKLARI İLK DEĞİL

Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi’ndeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahallesi’nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti.

BABA YARDIM İSTEDİ

1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor’da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.’nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.

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