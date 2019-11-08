Taverna sahibinden korkunç itiraf! Hemen harekete geçtiler ve...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaverna sahibinden korkunç itiraf! Hemen harekete geçtiler ve...
GeriGündem Taverna sahibinden korkunç itiraf! Hemen harekete geçtiler ve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DHA
08.11.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Taverna sahibinden korkunç itiraf! Hemen harekete geçtiler ve...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taverna sahibinden korkunç itiraf! Hemen harekete geçtiler ve...

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz, daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi bulundu.  

17
  • Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü
  • Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü
  • Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü
  • Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TIR şoförü Oktay Bayram, geçen 26 Eylül gecesi ortadan kayboldu. Yakınları, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, Bayram'ın en son Denizli-Pamukkale Karayolu üzerindeki Korucuk Mahallesi'nde bulunan Gülüm Taverna'nın sahibi İsmail Aydeniz  (45) ve oğlu Ali Aydeniz (25) ile görüldüğünü belirledi. Polis, Bayram'ın kaybolmasından bir hafta sonra baba-oğul ile yanlarında çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Baba- oğul ifadelerinde, Oktay Bayram'ın daha önce iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattı. Ali Aydeniz, olay gecesi konuşmak için Üçgen Kavşağı'ndan otomobillerine aldıkları Bayram'ın dalgınlıklarından faydalanıp, araçtan inerek kaçtığını, sonrasında ise görmediğini söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba İsmail Aydeniz, oğlu Ali Aydeniz ve çalışanları Ramazan Şenocak tutuklandı. Diğer şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN GELEN İTİRAF CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tutuklanan 3 şüphelinin cezaevinde, yeniden ifadelerini aldı. Baba İsmail Aydeniz, Oktay Bayram'ı tabancayla öldürüp, cesedini tavernanın yanındaki duvarın dibine gömdüklerini itiraf etti. 

İtiraf üzerine polis ve jandarma ekipleri, Aydeniz'in tarif ettiği yerde iş makinesiyle kazı yaptı.

Kazıda, 2 metre derinlikte çöp poşeti içinde Bayram'ın cesedi bulundu.

Polisin ağır koku nedeniyle maske takarak yaptığı incelemenin ardından Oktay Bayram'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle