Cezaevinden firar etmişti, kıskıvrak yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevinden firar etmişti, kıskıvrak yakalandı
GeriGündem Cezaevinden firar etmişti, kıskıvrak yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
11.09.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Cezaevinden firar etmişti, kıskıvrak yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevinden firar etmişti, kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde 2011 yılında Hüseyin Sarı isimli vatandaşın öldürülmesi olayına adı karışan ve 15 yıl ceza alan 41 yaşındaki Mustafa Türkşen, kaldığı cezaevinden firar etmişti. Muğla İl Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile Türkşen kıskıvrak yakalandı.

Yerkesik Mahallesi'nde alkollü bir mekanda tartıştığı Hüseyin Sarı le tartışan Mustafa Türkşen, Sarı’nın kafasına şişe ile vurması sonrası yaralamıştı. Uzun süren tedavi sonrası Hüseyin Sarı kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mustafa Türkşen yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası aldı.

Cezasının son bölümünü Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçiren Türkşen, buradan firar etti. Firar ettikten sonra Yerkesik Mahallesi'ne gelen Türkşen'in burada bazı muhtarları ve vatandaşları tehdit ettiği ortaya çıktı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından cezaevi firarisi Türkşen’ın yakalanması için özel sivil bir ekip oluşturuldu.

Jandarma özel ekip tarafından Türkşen’in gidebileceği ve kalabileceği tüm bölgeler tek tek tespit edildi. Bugün gece saatlerinde Menteşe ilçesinde izine rastlanan cezaevi firarisi sivil jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi Mustafa Türkşen, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Büyükşehir belediye başkanları toplantısında Erdoğan'dan önemli mesajlar
Diyarbakır'daki annelere destek için gelmişti! Aldığı haberle yıkıldı...
'Hız sınırı değişiyor' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Sır olayda yeni gelişme... Aracı kurşunlanmış halde bulundu