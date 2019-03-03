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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.03.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı

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Cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra hırsızlık yaparken yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde Suriyeli E.İ'ye ait 27 MA 446 plakalı otomobili çalan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, seyir halindeki otomobili kısa süre sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı. Sürücünün kimlik kontrolünü yapan ekipler, şüphelinin 3 ay önce de otomobil hırsızlığından tutuklanan H.U. (26) olduğunu ve aynı gün cezaevinden çıktığını belirledi.

Dün saat 17.00'de cezaevinden çıkarılan ve yaklaşık 5 saat sonra yine hırsızlık yaparken yakalanan H.U'nun uyuşturucu, gasp, cinsel taciz ve hırsızlık gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

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